Sacchi a sorpresa: «Sto pensando di tornare ad allenare: ho diverse proposte»

“Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all’estero”. Arrigo Sacchi è pronto a ritornare in panchina. L’ex allenare del Milan, nonché ct della Nazionale, si è detto infatti pronto a tornare ad allenare, come spiegato in una intervista pubblicata sul sito dell’agenzia Adnkronos.

“Proposte? Ne ho tante. Ma se farlo in Italia non lo so – ha proseguito Sacchi -. Perché io voglio troppo bene a questo Paese, solo che ho un difetto, dico quello che penso e quindi a volte devo dire quello che penso di noi. E questo mi dispiace dirlo e quindi cerco di evitare prima. Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna. E tanti altri”.

Sacchi ha iniziato la sua carriera nel calcio di alto livello nel 1987, quando Silvio Berlusconi lo ha scelto come allenatore del Milan, dopo essersi distinto con Rimini e Parma Parma nelle serie minori. Alla guida del club rossonero, Sacchi ha vinto numerosi trofei tra cui uno scudetto, una Supercoppa italiana, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe UEFA e due Coppe Intercontinentali, guidando la leggendaria “squadra degli Immortali”. Tra il 1991 e il 1996 ha allenato la nazionale italiana, portandola alla finale dei Mondiali del 1994 persa ai rigori contro il Brasile e partecipando agli Europei del 1996.

L’ultima esperienza in panchina per Sacchi è quella con il Parma, nel gennaio 2001, quando guidò i gialloblu per tre partite prima di annunciare definitivamente il ritiro. Dal 21 dicembre 2001 ha invece ricoperto il ruolo di direttore tecnico del Parma, dimettendosi poi dal ruolo il 31 maggio 20023. Il 21 dicembre invece è stato nominato direttore dell’area tecnica e direttore sportivo del Real Madrid dal presidente Florentino Pérez, incarico che ha lasciato il 22 dicembre 2005. L’ultimo ruolo in ambito calcistico è stato quello con la FIGC, visto che il 4 agosto 2010 è stato ufficialmente designato coordinatore tecnico delle nazionali giovanili, dall’Under-16 all’Under-21, ruolo che ha mantenuto fino al 30 luglio 2014. Dopo la carriera da allenatore, ha lavorato come commentatore televisivo per Mediaset, partecipando come opinionista fisso al programma sportivo Controcampo su Italia 1 e successivamente a Premium Calcio dal 2008 su Mediaset Premium.