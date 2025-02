Il Milan e Mike Maignan sono pronti a rinnovare il contratto che li lega, estendendolo fino al 2028. L’estremo difensore dei rossoneri, arrivato in Serie A al via della stagione 2021/22 (che si è conclusa con la conquista dello Scudetto), continuerà dunque a difendere la porta della formazione attualmente guidata da Sérgio Conceiçao.

Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, l’intesa è stata raggiunta sulla base di uno stipendio da 5 milioni di euro netti. Manca dunque l’ufficialità, per un contratto la cui scadenza si sposterebbe così al 30 giugno 2028 (più un’opzione per una stagione aggiuntiva) rispetto all’attuale data che è fissata al 30 giugno 2026.

Maignan stipendio Milan – Il costo attuale dell’estremo difensore

Ma come impatterà questo rinnovo sui conti del Milan? Il costo storico di Maignan per il Milan è pari a poco meno di 16,4 milioni di euro. Il suo valore netto al 30 giugno era pari a 6,77 milioni di euro, con un costo per la stagione 2024/25 pari a 7,06 milioni di euro tra ammortamento (3,39 milioni, considerando la scadenza al 2026) e stipendio (3,67 milioni lordi, considerando un netto di 2,8 milioni).

Ricordiamo che Maignan è tra i calciatori che ancora godono degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. I benefici durano cinque anni, ma il periodo può essere esteso a un decennio nel caso della presenza di figli a carico (è il caso di Maignan) o di acquisto di un immobile in Italia.

Maignan stipendio Milan – Come cambia il peso con il rinnovo

Sulla base di questi presupposti, e ipotizzando che il rinnovo sarà effettivo dalla prossima stagione, possiamo stimare l’impatto di questo accordo sul bilancio rossonero. Il valore netto di Maignan al 30 giugno 2025 sarà pari a 3,39 milioni di euro, motivo per cui la sua quota ammortamento nel 2025/26 – considerando un contratto fino al 2028 – scenderà a circa 1,12 milioni di euro.

A crescere sarà invece lo stipendio, che ipotizzando sia di 5 milioni netti avrà un peso pari a 6,55 milioni di euro per le casse rossonere. Considerando anche la quota ammortamento, il costo complessivo dalla stagione 2025/26 sarà dunque pari a 7,67 milioni di euro, circa 600mila euro in più di quello attuale.