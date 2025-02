Tether e quarto posto, la Juventus vola in Borsa: titolo a +6%

Inizio di settimana con il botto per la Juventus in Borsa. Il titolo del club bianconero guadagna quasi il 7% a Piazza Affari a quota 2,6985 euro per azione in apertura di seduta, dopo avere già guadagnato oltre l’1,5% nella chiusura di venerdì scorso.

Sull’andamento del titolo della società controllata da Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann che ne controlla il 65% del capitale) pesa sicuramente l’operazione Tether. Il gruppo operante nel settore delle criptovalute ha annunciato la scorsa settimana un investimento strategico nel club, avendo rilevato una quota di minoranza.

Al balzo in avanti potrebbe inoltre avere contribuito il successo della serata di ieri della formazione di Thiago Motta, che ha battuto l’Inter in campionato. Tre punti che hanno consentito ai bianconeri di agganciare la Lazio al quarto posto in classifica, traguardo fondamentale per poter contare sui ricavi dalla Champions anche nella prossima stagione.