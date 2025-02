La Liga contro la pirateria: bloccate due piattaforme da 400mila utenti

Non solo Serie A e Premier League, anche la Liga spagnola continua la sua battaglia contro la pirateria. La lega iberica ha infatti reso noto di essere riuscita a bloccare due piattaforme che trasmettevano illegalmente i contenuti audiovisivi, con oltre 400mila utenti unici al mese in Spagna.

«Nell’ambito del suo continuo impegno nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale – si legge nella nota, LALIGA ha bloccato con successo le trasmissioni illegali dalle piattaforme DazcFutbolios e RBTV77 lo scorso fine settimana. Queste piattaforme illegali, che permettevano la trasmissione non autorizzata di partite di calcio, operavano sia tramite siti web che app, utilizzando l’infrastruttura di Cloudflare per nascondere le loro attività criminali accanto a domini legittimi. Questi domini venivano usati come scudo digitale per eludere i controlli di sicurezza. Complessivamente, le due piattaforme contavano più di 400.000 utenti unici mensili in Spagna».

«Ancora una volta, LALIGA ha dimostrato la sua capacità di combattere la frode audiovisiva con una risposta rapida ed efficace. Un team specializzato ha eseguito con successo questa operazione, evidenziando l’efficienza delle misure di blocco dinamico implementate durante la 24ª giornata di LALIGA EA SPORTS e la 27ª giornata di LALIGA HYPERMOTION. Questi blocchi, che LALIGA ha precedentemente chiarito non essere su larga scala né indiscriminati, hanno preso di mira anche una serie di IP specificamente identificati, che ospitavano servizi pirata e piattaforme di streaming non autorizzate operanti in parallelo».

«La difesa dei diritti di proprietà intellettuale rimane una delle priorità di LALIGA, che collabora con i vari fornitori di telecomunicazioni per identificare e chiudere le piattaforme di streaming illegale, tutelando così l’integrità, la sostenibilità finanziaria e le principali fonti di reddito dei club calcistici e dell’intera industria sportiva. Ancora una volta, LALIGA condanna pubblicamente il ruolo di Cloudflare nel facilitare la pirateria, proteggendo consapevolmente organizzazioni criminali a scopo di lucro», conclude la Liga.