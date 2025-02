Non solo Genoa, Banca Moelis al lavoro per vendere una quota dei New York Giants

I New York Giants hanno deciso di affidarsi alla banca d’investimento Moelis & Co per vendere una quota di minoranza della franchigia di NFL, dando il via a un’opportunità rara per investire in una delle principali società di New York.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, i Giants si uniscono a una serie di franchigie della NFL che cercano di vendere quote di minoranza, spinti in parte dalle recenti modifiche alle regole che permettono agli investitori di private equity di diventare co-proprietari.

«La famiglia Mara e la famiglia Tisch hanno incaricato Moelis & Company di esplorare la possibile vendita di una quota di minoranza non di controllo dei New York Giants. Non ci saranno ulteriori commenti riguardo al processo», ha dichiarato la società in una nota. I Giants sono una delle cinque squadre che si sono unite alla NFL nel 1925 e sono di proprietà della famiglia Mara da allora. Nel 1991, la famiglia Tisch ha acquistato il 50% della franchigia.

Negli ultimi anni i Giants hanno avuto difficoltà, vincendo l’ultimo Super Bowl nel 2012, guidati da Eli Manning. Molti proprietari NFL sono anziani e stanno considerando piani di successione sempre più complessi, soprattutto visto che il valore delle squadre è salito alle stelle, arrivando a miliardi di dollari. Anche il presidente Donald Trump sta cercando di eliminare i benefici fiscali speciali per i miliardari proprietari di squadre sportive, una mossa che probabilmente stimolerà ulteriori trattative se attuata.

Da qui la scelta di affidarsi a Moelis per la potenziale cessione di una quota. La banca d’investimento è nota anche in Italia, per avere affiancato A-Cap come advisor durante le fasi di uscita di 777 Partners dal Genoa in qualità di proprietario.