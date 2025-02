Sarà una settimana chiave per le coppe europee quella che prenderà il via domani. Tra martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio si decideranno infatti le squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League.

I tornei vedono impegnate in questa fase quattro italiane: Atalanta, Juventus e Milan in Champions, Roma in Europa League. Mandare avanti il maggior numero di club possibile sarà fondamentale per la Serie A, che vuole continuare a sperare nel posto extra per la Champions League 2025/26. Un ranking che vede attualmente la Spagna in seconda posizione (l’ultima utile per questo traguardo).

Tabelloni coppe europee – La Champions League

Conclusi tutti i playoff, venerdì prossimo si terrà a Nyon il sorteggio per definire ufficialmente tutti i tabelloni delle tre coppe fino alle finalissime. Partendo dalla Champions, l’Inter già qualificata agli ottavi può affrontare una di queste squadre: Feyenoord, PSV Eindhoven, Juventus o Milan. Quindi l’Inter giocherà sicuramente contro una squadra italiana se sia Juventus che Milan si qualificheranno agli ottavi.

L’altra squadra abbinata all’Inter è l’Arsenal che troverà l’altra italiana, sempre in caso di promozione di entrambe. L’Atalanta è invece inserita in un percorso separato – dallo stesso lato del tabellone della Juventus – che in caso di qualificazione la porterà a giocare contro una tra Lille e Aston Villa agli ottavi di finale.

Tabelloni coppe europee – L’Europa League

Passando invece all’Europa League, in caso di passaggio del turno contro il Porto la Roma potrebbe pescare dall’urna UEFA o l’Athletic Bilbao (già affrontato nella fase a campionato) o la Lazio per un clamoroso derby in campo europeo. I biancocelesti invece, che hanno chiuso al primo posto la prima fase campionato, potrebbero affrontare agli ottavi oltre alla Roma, anche Porto, Viktoria Plzen o Ferencvaros.

Tabelloni coppe europee – La Conference League e le date

Infine, la Conference League, che vede la sola Fiorentina impegnata tra le italiane. La squadra toscana è stata esentata dalle gare di gennaio perché la Conference aveva due turni in meno. La formazione di Raffaele Palladino, arrivata terza nella fase a campionato, affronterà negli ottavi una tra Vikingur e Panathinaikos, con i primi che hanno vinto per 2-1 l’andata, oppure la vincente di Olimpia Lubiana e Borac Banja Luka. Il Borac ha vinto l’andata per 1-0 sul proprio campo.

Una volta effettuati tutti i sorteggi e definiti gli accoppiamenti, le squadre scenderanno in campo a marzo e i doppi confronti si esauriranno nello spazio di una settimana. L’andata degli ottavi è prevista per il 4-5-6 marzo, mentre il ritorno è fissato per la settimana successiva, l’11-12-13 marzo.