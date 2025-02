Nissan: dopo Honda, Foxconn e Kkr vogliono una quota del colosso dell'auto

La fusione fra Nissan e Honda, che avrebbe coinvolto anche Mitsubishi Motors, è ormai ufficialmente naufragata, ma le opzioni sul tavolo del CEO della prima casa automobilistica Makoto Uchida non sono certo terminate.

Ora, l’intento di Uchida, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, è intraprendere un piano di austerità che comporterà l’integrazione delle linee di produzione, con l’obiettivo di risparmiare circa 400 miliardi di yen (al cambio attuale 2 miliardi di euro). Nell’ambito di questa strategia, è prevista la chiusura di due stabilimenti, la cui ubicazione non è ancora stata rivelata, oltre all’impianto in Thailandia, con quest’ultima che era già presente nei vari piani presentati negli ultimi mesi.

Nissan, inoltre, riorganizzerà le sue attività negli Stati Uniti, dove si prevede il taglio di circa 9.000 posti di lavoro. Ma le indiscrezioni su un rapporto di collaborazione con qualche operatore di mercato non sono da escludere, anche se Uchida ha voluto ribadire di non aver ancora avviato contatti con Foxconn, il colosso mondiale della produzione elettronica conto terzi, che punta a entrare nel settore automobilistico replicando il successo ottenuto con l’iPhone di Apple. L’obiettivo di Nissan è generare maggiore valore e ci sono diverse possibilità: una delle ipotesi è l’interesse del fondo americano KKR, che starebbe valutando un investimento nel capitale della casa nipponica.

Non va dimenticato, però, che oltre il 35% di Nissan è in mano a Renault e quindi il gruppo francese ha una voce autorevole sul futuro della casa automobilistica giapponese. Renault ha fatto sapere che intende mantenere il 15% delle sue azioni anche per i prossimi 15 anni. Tuttavia, il CEO di Renault, Luca de Meo, non ha nascosto la volontà di ridurre progressivamente questa partecipazione, anche se Nissan ha contribuito ai risultati finanziari del gruppo francese per 211 milioni di euro nell’esercizio 2024.