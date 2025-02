Bari, operazione cessione? Un fondo USA vorrebbe il 30% del club

Emergono nuove voci di cessione intorno al Bari, club che come il Napoli appartiene alla famiglia De Laurentiis. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ultima indiscrezione è quella di un fondo americano, con sede a Los Angeles, che avrebbe avviato colloqui per l’acquisizione del 30% della società pugliese.

Un mondo, quello a stelle e strisce, ben noto per motivi cinematografici alla famiglia proprietaria della squadra biancorossa, anche se fonti vicine al club lasciano intendere per il momento che nessuna trattativa sarebbe stata avviata. Il tema resta comunque caldo e va di pari passo con la questione multiproprietà, nodo che in tanti vorrebbero fosse sciolto prima della scadenza della deroga di sei anni assegnata qualche tempo fa alla famiglia De Laurentiis dal Consiglio federale della Federcalcio.

La scadenza del 2028 viene vista come un tempo troppo lontano, ed è per questo che voci che riguardano possibili interessamenti al club diventano argomento di discussione. Sta accadendo anche in questi giorni, per quanto dietro l’angolo ci sia un match molto delicato ai fini della qualificazione per i playoff con la Cremonese, in programma domani al San Nicola.

Nei mesi scorsi, le attenzioni si erano focalizzate sull’interesse dello sceicco del Kuwait, che in un pacchetto di investimenti in Puglia, in particolare nel settore turistico, aveva anche preso in considerazione la possibilità di avvicinarsi alla squadra di calcio, al punto di chiedere di volere visitare lo stadio San Nicola e di seguito di fissare un appuntamento a Milano, con il presidente De Laurentiis.

Adesso a tenere a banco sono le voci di questo presunto interessamento da parte del fondo americano, che entrando con il 30% potrebbe gettare le basi per l’acquisizione totale del club, qualora la questione della multiproprietà non dovesse sbloccarsi.