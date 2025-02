Lo stipendio di Katia Follesa a Sanremo 2025: ecco quanto guadagna

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a cominciare. La rassegna canora italiana più celebre va in scena da martedì 11 a sabato 15 febbraio, con Carlo Conti che – dopo l’era Amadeus – sarà direttore artistico e conduttore della 75esima edizione. Il conduttore nelle settimane passate ha svelato in diretta al Tg1 anche i nomi di tutte le celebrità di spicco che lo accompagneranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Katia Follesa stipendio Sanremo – Chi è la comica

Tra i protagonisti scelti per affiancare Conti, spicca Katia Follesa, attrice comica diventata famosa per la sua partecipazione, insieme a Valeria Graci, nella trasmissione Mediaset Zelig.

Nata il 12 gennaio 1976 a Giussano, in provincia di Monza Brianza. È Divenuta volto noto negli anni 2000 come membro del duo comico Katia & Valeria nel format televisivo Zelig, nel corso della carriera Follesa ha recitato e preso parte in veste di comica in numerosi programmi televisivi e sketch-show, tra cui Buona la prima!, Quelli che il calcio, Michelle Impossibile, LOL – Chi ride è fuori. Dagli anni 2010 ha condotto programmi televisivi in Rai e Mediaset, divenendo volto delle reti Discovery Real Time e Nove, conducendo Junior Bake Off Italia, Cake star – Pasticcerie in sfida e programmi comici.

Parallelamente alla carriera televisiva ha scritto e recitato nelle proprie tourneé teatrali in Italia, collaborando con l’ex compagno Angelo Pisani e Valeria Graci, condotto programmi radiofonici e recitato in film e serie televisive, tra cui Social Family. Nel 2021 è stata insignita del premio come miglior personaggio femminile della TV alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica.

Katia Follesa stipendio Sanremo – Quanto guadagna per la serata

Katia Follesa affiancherà Carlo Conti durante la seconda del Festival. Ma quanto guadagnerà per l’attività di co-conduttrice?

Cifre ufficiali non ce ne sono, ma secondo le indiscrezioni della stampa che si occupa di spettacolo, ognuno dei co-conduttori riceverà circa tra i 40.000 e i 25.000 euro, anche se alcuni nomi potrebbero incassare cifre più alte.