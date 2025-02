YouHodler, ecco chi è l’Official Crypto Partner del Torino

Con una gamma di servizi innovativi, YouHodler permette di acquistare e vendere criptovalute , oltre a fornire strumenti finanziari evoluti per ottimizzare l’uso delle proprie risorse digitali.

YouHodler è una piattaforma fintech Web3 che facilita l’integrazione tra valute fiat e criptovalute , offrendo una soluzione completa per la gestione e l’investimento dei tuoi asset digitali e tradizionali.

Sponsorizzare un club storico del mondo del calcio, associandosi ai valori tipici della società granata e inserendosi nel vasto pubblico del movimento sportivo per far conoscere i propri servizi. Questo il mantra di YouHodler , Official Crypto Partner del Torino FC dal 2022.

YouHodler cos’è – La solidità della piattaforma

YouHodler è un intermediario crypto che consente agli utenti di acquistare, vendere e gestire criptovalute in modo sicuro e regolamentato. Grazie alla sua doppia licenza operativa in Italia, Spagna e Svizzera, rappresenta una delle piattaforme più solide nel settore.

Tra i suoi punti di forza spiccano:

Regolamentazione : VASP regolamentato in Italia, Argentina e Spagna;

: VASP regolamentato in Italia, Argentina e Spagna; Sicurezza : Custodia assicurata da Ledger Enterprise;

: Custodia assicurata da Ledger Enterprise; Servizi avanzati : Prestiti garantiti da criptovalute, conti di risparmio in crypto, strumenti di moltiplicazione delle criptovalute e scambio di valuta universale;

: Prestiti garantiti da criptovalute, conti di risparmio in crypto, strumenti di moltiplicazione delle criptovalute e scambio di valuta universale; Compliance: Regolarmente iscritta al registro OAM in Italia, garantendo elevati standard normativi.

YouHodler e il Torino FC: una partnership strategica

Dalla stagione sportiva 2022/23, YouHodler è il Crypto Partner ufficiale del Torino FC. Questa collaborazione, di durata biennale, punta a combinare l’innovazione del settore fintech con la tradizione calcistica di uno dei club più storici d’Italia.

«Siamo davvero entusiasti di avere YouHodler come primo partner crittografico del nostro Club», ha dichiarato Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC. »Questa collaborazione ci darà una doppia opportunità: non solo i nostri tifosi potranno scoprire di più sullo stimolante universo delle criptovalute, ma anche la presenza del nostro marchio si espanderà in tutto il mondo, aiutandoci a raggiungere nuove frontiere».

Anche Ilya Volkov, CEO di YouHodler, ha espresso entusiasmo per la partnership: «È stato un nostro sogno di lunga data partecipare al bellissimo gioco del calcio in qualche veste. Ora che abbiamo ottenuto la nostra licenza italiana per le criptovalute, siamo entusiasti di lavorare fianco a fianco con uno dei club più storici della storia del calcio italiano».

YouHodler Torino – Un ponte tra calcio e innovazione

L’accordo tra il Torino FC e YouHodler non è solo una sponsorizzazione, ma un’opportunità per avvicinare i tifosi al mondo delle criptovalute. Grazie a questa collaborazione, il pubblico granata potrà conoscere meglio il funzionamento di strumenti digitali innovativi e accedere a nuove opportunità finanziarie nel settore crypto.

In un mondo sempre più digitalizzato, la sinergia tra fintech e sport diventa un motore di crescita per entrambe le parti. YouHodler conferma così il suo ruolo di protagonista nel settore delle criptovalute, offrendo soluzioni sicure, accessibili e innovative per chiunque voglia esplorare il futuro della finanza digitale.

N.B: Questo articolo non rappresenta un contenuto giornalistico ma un branded content in collaborazione con YouHodler.