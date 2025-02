Il fuorigioco semi-automatico sbarca in Inghilterra: sarà utilizzato in FA Cup

A marzo inizierà gli ottavi di finale della FA Cup che coinciderà con l’introduzione del VAR in questa edizione, visto che nei turni precedenti non è stata resa obbligatoria per agevolare le formazioni delle serie inferiori.

Oltre al VAR, gli ottavi di FA Cup vedranno per la prima volta l’adozione del fuorigioco semi-automatico, che tra l’altro farà il suo debutto in assoluto nel calcio inglese, visto che nemmeno in Premier League viene usata una tecnologia che in Italia vediamo ormai da diversi mesi.

Il fuorigioco semi-automatico, però, sarà utilizzato solamente nelle partite che si giocheranno negli stadi delle squadre che partecipano alla Premier League, che ha già annunciato che questa tecnologia potrebbe essere implementata prima della fine di questa stagione o comunque, sicuramente, entro il campionato 2025/26. Rimane, quindi esclusa, Preston-Burnley, con i padroni di casa che militano in Championship, la serie b del calcio inglese.

Inoltre, gli arbitri, una volta che prenderanno una decisione dopo la revisione VAR dovranno comunicare la loro scelta agli spettatori, sia presenti allo stadio che alla visione casalinga, con la loro voce che verrà trasmessa dai altoparlanti dello stadio.