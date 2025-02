L’Arabia Saudita vieterà l’alcol ai Mondiali di calcio del 2034

I tifosi che si recheranno ai Mondiali del 2034 in Arabia Saudita non potranno acquistare birra, come confermato dall’ambasciatore del paese nel Regno Unito. Ai Mondiali del 2022 in Qatar la birra non era venduta negli stadi, ma i tifosi potevano acquistare alcol in alcuni hotel selezionati e altri punti vendita. Tuttavia, ciò non sarà possibile in Arabia Saudita, dove la vendita di alcol è vietata e le pene per il consumo includono carcere, frustate e deportazione.

Come riportato dal Times, l’ambasciatore, il principe Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud, è stato interrogato da LBC sulla possibilità che i tifosi possano acquistare alcol in qualsiasi luogo durante il torneo del 2034. Ha risposto: «No, no. Non ci sarà alcol. Proprio come il nostro clima, il paese è “secco”. Al momento non permettiamo l’alcol, ma si può comunque divertirsi senza. Non è assolutamente necessario. Se volete bere dopo essere andati via, siete i benvenuti. Ma per ora, non abbiamo alcol», ha concluso.

«Ogni paese ha la propria cultura e siamo felici di accogliere le persone nei limiti della nostra, ma non vogliamo cambiarla per qualcun altro. Davvero non potete vivere senza un drink?», ha proseguito ancora. Questa conferma dovrebbe almeno eliminare qualsiasi dubbio per i potenziali sponsor di birra della FIFA.

Nel 2022, fu svelato solo due giorni prima dell’inizio dei Mondiali che le autorità del Qatar avevano vietato la vendita di alcol dentro e intorno agli stadi, sebbene questo fosse ancora disponibile nelle costose suite di hospitality.

Ciò costrinse Budweiser, storico sponsor ufficiale della birra per la Coppa del Mondo, a modificare all’ultimo minuto i suoi piani per la vendita di birra negli stadi, ad eccezione dei prodotti analcolici. Il suo account Twitter ufficiale pubblicò un messaggio – poi cancellato – che diceva: «Beh, questa è imbarazzante».