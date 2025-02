Feyenoord Milan in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Feyenoord Milan in streaming gratis.

Tutto pronto per il playoff di andata che vedrà scendere in campo su Prime Video Feyernoord-Milan. Gli olandesi si preparano ad ospitare i rossoneri di Conceição, determinati a proseguire il percorso in Europa dopo una fase a gironi un po’ altalenante. La gara sarà trasmessa mercoledì 12 febbraio, live e in esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00. In diretta dal de Kuip di Rotterdam ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Gianfranco Zola e Cristian Brocchi.

Feyenoord Milan in streaming gratis – Telecronisti e ospiti

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

A seguire, a partire dalle 23:15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Luca Toni animeranno un highlights show molto speciale: una versione “all in” con tutti i gol di tutte le 18 partite giocate in contemporanea mercoledì 29. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocate saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00.

Feyenoord Milan in streaming gratis – Le funzionalità di Prime Video

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.