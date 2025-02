Mentre si attendono novità per quanto riguarda il risiko bancario che vede sempre più attori coinvolti, uno di questi ha annunciato nella giornata odierna i risultati raggiunti nel 2024. Stiamo parlando di Unicredit, che ha chiuso il 2024 con un utile netto contabile che ha raggiunto 9,7 miliardi, in rialzo del 2% anno su anno.

Come riporta il Corriere della Sera, dopo l’Opa su Commerzbank e quello su Banco BPM con un’Ops, Unicredit è intervenuta anche nella partita tra Monte dei Paschi e Mediobanca, acquistando il 4% di Generali. Questo acquisto potrebbe rispondere a una strategia di lungo termine più che a un’opportunità momentanea, tanto che c’è chi ipotizza che Orcel abbia ulteriormente rafforzato la sua posizione su Trieste.

Tra chi ha rapporti di lunga data con Unicredit c’è Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio, che detiene attualmente il 2,7% dell’istituto di piazza Gae Aulenti. Una situazione questo potrebbe suggerire un possibile interesse strategico di Orcel nel supportare Delfin e Caltagirone all’interno di Generali, specialmente se l’offerta di MPS su Mediobanca dovesse concretizzarsi. Ma come detto, nulla è ancora stabilito e non si escludono ulteriori mosse da parte degli attori in gioco.

Nel frattempo, alcune fonti bancarie riferiscono che Delfin starebbe valutando la possibilità di cedere la propria quota in Unicredit tramite un accelerated book building o altre modalità, sciogliendo così qualsiasi legame diretto con la banca. Le motivazioni dietro questa scelta potrebbero essere diverse, ma è difficile non collegarle alla partita in corso su Trieste. La vendita del 2,7% di Unicredit potrebbe fruttare a Delfin circa 2 miliardi di euro, considerando la capitalizzazione attuale di quasi 73 miliardi dell’istituto di credito. Le voci hanno .

Delfin è entrata nel capitale di Unicredit nel 1993, in seguito alla privatizzazione del Credito Italiano, e negli ultimi anni l’investimento ha dato risultati soddisfacenti. Oggi la holding è al centro di diverse operazioni strategiche in un settore in forte evoluzione, detenendo il 9,8% di Generali, il 9,9% di MPS e il 19,9% di Mediobanca. Tuttavia, il focus principale resta l’industria fondata da Leonardo Del Vecchio, ovvero EssilorLuxottica. Fonti vicine a Delfin hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti da Unicredit e confermato la piena fiducia nella leadership di Andrea Orcel.

Nella giornata odierna Unicredit ha annunciato i risultati economico-finanziari del 2024, anno chiuso con un utile netto contabile che ha raggiunto 9,7 miliardi, in rialzo del 2% anno su anno. L’utile netto escluse le Dta è aumentato a 9,3 miliardi, in rialzo del 8% anno su anno. Entrambi sono stati raggiunti assorbendo 1,3 miliardi di oneri straordinari. Nel quarto trimestre il risultato contabile è di 1,97 miliardi e il netto di 1,6 miliardi (1,44 miliardi il consensus)in calo rispetto a 1,9 miliardi del pari periodo del 2023.

L’istituto di credito per il 2027 si è prefissato l’obiettivo di un utile netto pari a circa 10 miliardi, insieme ad un RoTE (il tasso di rendimento sul patrimonio netto tangibile ndr) superiore al 17% e ad una generazione organica di capitale media nel periodo 2025-2027 sostanzialmente in linea con l’utile netto. Tutti questi fattori permettono di ambire ad una distribuzione per anno nel periodo 2025-2027 maggiore di quella a valere sul 2024, della quale dividendi pari al 50% dell’utile netto e distribuzioni aggiuntive che includono il capitale in eccesso rispetto ad un CET1 ratio del 12,5-13%.

