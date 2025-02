Champions, quanto vale qualificarsi agli ottavi per Atalanta, Juve e Milan

UEFA Champions League, si riparte. La massima competizione europea per club dà il via alla fase a eliminazione diretta dell’edizione 2024/25 con i playoff di andata, una delle novità introdotte con il nuovo format. Sono 16 le squadre che si affronteranno in sfide di andata e ritorno, 8 delle quali voleranno agli ottavi di finale del torneo.

Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare a quel turno della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, in crescita rispetto ai 9,6 milioni della passata stagione.

Ricavi ottavi Champions – Le cifre per Atalanta, Juventus e Milan

Incassi che l’Inter ha già messo in tasca – con premi complessivi per circa 86 milioni di euro fino a questo momento – e ai quali sperano di potere accedere anche Atalanta, Juventus e Milan, tutte e tre impegnate negli spareggi per la prosecuzione della manifestazione. Ma a quanto ammonteranno i premi delle tre società di Serie A in caso di qualificazione?

Come detto, l’accesso agli ottavi di finale garantisce 11 milioni di euro extra, da sommarsi a quanto già incassato dalla UEFA per la prima fase. Nel dettaglio, l’Atalanta supererebbe quota 76 milioni di euro da questa edizione, mentre la Juventus si “fermerebbe” a 74 milioni. Infine il Milan, che chiuderebbe a poco più di 70 milioni di euro.