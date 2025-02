Plusvalenze, processo Juventus: la prossima udienza fissata per il 4 marzo

Si terrà il prossimo 4 marzo 2025 la nuova udienza del processo contro la Juventus e i suoi ex vertici in relazione al caso plusvalenze e manovre stipendi, che portò a sanzioni sportive per il club bianconero nel 2023. Lo riporta il quotidiano Tuttosport.

L’inchiesta è quella che ha portato la procura, lo scorso 17 luglio, a chiedere il rinvio a giudizio di una decina di persone tra le quali anche gli ex vertici della società piemontese nell’ambito dell’indagine “Prisma” arrivata nella Capitale da Torino.

Nel caso sono coinvolti, tra gli altri, l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vice Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Le accuse, a vario titolo, sono quelle di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. In particolare, secondo l’accusa, si ipotizza o plusvalenze fittizie e manovre sugli stipendi dei calciatori durante la pandemia da Covid-19.

Nella giornata di ieri, il gup di Roma Anna Maria Gavoni ha accolto nel processo la costituzione di circa 200 parti civili, in gran parte piccoli azionisti della Juventus, oltre a Consob, Codacons, il Fondo Libico e l’AssoConsumatori. Il Gup ha invece escluso le costituzioni nei confronti della società, chiamata a processo ai sensi della legge 231 sulla responsabilità degli enti.