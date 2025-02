Napoli, De Laurentiis al lavoro tra restyling del Maradona e nuovo centro sportivo

Nella serata di ieri, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il sindaco della città partenopea, Gaetano Manfredi, si sono dati appuntamento a cena in uno dei ristoranti del capoluogo campano.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, sul tavolo della discussione ben due argomenti di assoluta importante: il restyling dello stadio Maradona e il progetto del nuovo centro sportivo del club azzurro a La Piana. Il primo sicuramente è il tema che merita più attenzione per una questione di tempistiche, visto che l’obiettivo comune è quello di poter iscrivere il Maradona alla lista degli stadi candidati a ospitare EURO 2032 che l’Italia co-organizzerà con la Turchia.

Per quanto riguarda il centro sportivo, il patron del Napoli si è incontrato nella mattinata di ieri con Francesco Coppola, proprietario dei terreni di La Piana dove De Laurentiis vorrebbe costruire il nuovo centro di allenamento del suo club. Questo perché i proprietari del centro sportivo in affitto al club azzurro hanno già chiuso definitivamente a una cessione.

In questo incontro, da quanto filtra, le parti hanno parlato sia dell’acquisto dell’hotel che sorge a ridosso dell’attuale centro tecnico, chiuso da qualche tempo, sia della realizzazione di un nuovo centro sportivo nuovo di zecca sui terreni in località La Piana, sempre nel territorio di Castel Volturno, a ridosso del comune di Cancello e Arnone, in un’area senza vincoli urbanistici.

Ma si tratta ancora di colloqui e non di una vera e propria trattativa sui terreni, anche se da entrambe le parti c’è stata una promessa di incontrarsi nuovamente in futuro con Coppola. L’uomo ha però ha ribadito al patron azzurro l’intenzione di non voler vendere nessun fabbricato dell’attuale struttura che ospita gli azzurri dal 2005 e nemmeno un campo da golf tra i migliori della Campania.

Ma come per il Maradona, anche nella questione del centro sportivo il Napoli deve combattere contro il tempo. Infatti, il club azzurro deve lasciare l’attuale struttura alla fine dell’attuale stagione. Il contratto di affitto scadeva nel 2023 ma sono stati concessi altri due anni di permanenza. Probabilmente verrà concessa l’ultima deroga per giugno 2026, cosa che però non è stata ancora ufficializzata.

Oltre ai terreni della famiglia Coppola a La Piana, De Laurentiis sta valutando altre due aree sul litorale. Ma il tempo stringe e tra le possibilità sul tavolo bisogna investire risorse su una in particolare. Si fanno spazio ipotesi come quella di Afragola e di Lago Patria. Ma prende quota anche l’idea di un centro sportivo a ridosso del vecchio quartier generale di Marianella (i dirigenti del Napoli hanno fatto altri sopralluoghi).

Tutto questo è stato tema di confronto a cena fra De Laurentiis e il sindaco Manfredi che ora devono far quadrare il tutto fra i progetti di espansione del club azzurro e le esigenze del Comune. Senza dimenticare la questione del tempo, con le scadenze che si avvicinano sempre di più.