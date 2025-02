Da Achille Lauro a Giorgia: ecco chi sono i 29 cantanti di Sanremo 2025

Dopo il ritiro di Emis Killa , il numero di artisti in gara nella categoria Big è di 29 , ai quali si sono aggiunte quattro Nuove Proposte , pronte a conquistare il pubblico e la giuria con le loro performance inedite.

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La storica kermesse canora si svolgerà dal 11 al 15 febbraio 2025 presso il Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti .

Cantanti Sanremo 2025 – La lista completa dei Big

Di seguito, ecco l’elenco dei 29 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:

Achille Lauro – Incoscienti Giovani

– Incoscienti Giovani Gaia – Chiamo io chiami tu

– Chiamo io chiami tu Coma_Cose – Cuoricini

– Cuoricini Francesco Gabbani – Viva la vita

– Viva la vita Willie Peyote – Grazie ma no grazie

– Grazie ma no grazie Noemi – Se ti innamori muori

– Se ti innamori muori Rkomi – Il ritmo delle cose

– Il ritmo delle cose Modà – Non ti dimentico

– Non ti dimentico Rose Villain – Fuorilegge

– Fuorilegge Brunori SAS – L’albero delle noci

– L’albero delle noci Irama – Lentamente

– Lentamente Clara – Febbre

– Febbre Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

– Tra le mani un cuore Sarah Toscano – Amarcord

– Amarcord Fedez – Battito

– Battito Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

– Quando sarai piccola Joan Thiele – Eco

– Eco The Kolors – Tu con chi fai l’amore?

– Tu con chi fai l’amore? Bresh – La tana del granchio

– La tana del granchio Marcella Bella – Pelle diamante

– Pelle diamante Tony Effe – Damme ‘na mano

– Damme ‘na mano Elodie – Dimenticarsi alle 7

– Dimenticarsi alle 7 Olly – Balorda nostalgia

– Balorda nostalgia Francesca Michielin – Fango in paradiso

– Fango in paradiso Lucio Corsi – Volevo essere un duro

– Volevo essere un duro Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

– La mia parola Serena Brancale – Anima e core

– Anima e core Rocco Hunt – Mille vot’ ancora

– Mille vot’ ancora Giorgia – La cura per me

Con questa line-up variegata, Sanremo 2025 promette emozioni e sorprese per tutti i gusti musicali. Non resta che attendere l’inizio del Festival per scoprire chi conquisterà il pubblico e la giuria, e chi si aggiudicherà il titolo di vincitore di questa edizione storica.