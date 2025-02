Lo stipendio di Gerry Scotti a Sanremo 2025: ecco quanto guadagna

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a cominciare. La rassegna canora italiana più celebre va in scena da martedì 11 a sabato 15 febbraio, con Carlo Conti che – dopo l’era Amadeus – sarà direttore artistico e conduttore della 75esima edizione. Il conduttore nelle settimane passate ha svelato in diretta al Tg1 anche i nomi di tutte le celebrità di spicco che lo accompagneranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Gerry Scotti stipendio Sanremo – Chi è il conduttore

Tra i protagonisti scelti per affiancare Conti, spicca Gerry Scotti, celebre conduttore televisivo di Mediaset. Simpatico, rassicurante e sempre pronto a intrattenere con la sua ironia, quest’anno affiancherà il nuovo volto del Festival come co-conduttore, un ruolo che rappresenta un’ulteriore consacrazione della sua lunga esperienza nel mondo dello spettacolo.

Nato il 7 agosto 1956 a Miradolo Terme, in provincia di Pavia, il suo vero nome è Virginio Scotti. Ha 68 anni e porta con sé un bagaglio di esperienza che pochi possono vantare. Anche se ha iniziato gli studi universitari in Giurisprudenza, non ha mai conseguito la laurea, perché il richiamo del mondo della radio e della televisione è stato troppo forte per resistergli.

I suoi esordi risalgono infatti a Radio Milano International, dove ha iniziato a farsi conoscere con il suo talento comunicativo. Non tutti sanno che prima di diventare il re dei quiz show, Gerry Scotti ha avuto anche una parentesi nel mondo della politica. Negli anni ’80 è stato deputato per il Partito Socialista Italiano, ma ben presto ha capito che il suo vero posto era nel mondo dell’intrattenimento. Da “Passaparola” a “Chi vuol essere milionario?”, da “Caduta Libera” a “Striscia la Notizia”, Gerry Scotti occupa da anni gli studi di Mediaset.

Gerry Scotti stipendio Sanremo – Quanto guadagna per la serata

Gerry Scotti affiancherà Carlo Conti durante una delle serate del Festival, quella d’esordio in particolare. In quell’occasione salirà sul palco insieme ad Antonella Clerici, per una coppia di grande esperienza. Ma quanto guadagnerà per l’attività di co-conduttore?

Cifre ufficiali non ce ne sono, ma secondo le indiscrezioni della stampa che si occupa di spettacolo, ognuno dei co-conduttori riceverà circa tra i 40.000 e i 25.000 euro, anche se alcuni nomi potrebbero incassare cifre più alte.