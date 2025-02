Ufficiale, il Monza esonera Bocchetti. Nesta torna a guidare i brianzoli

Il Monza ha esonerato l’allenatore Salvatore Bocchetti. Per il mister biancorosso è stata decisiva la sconfitta per 5-1 in casa della Lazio. «AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale», si legge in una nota.

Contestualmente, il club ha deciso di richiamare Alessandro Nesta, che era stato sollevato dall’incarico proprio per lasciare posto a Bocchetti: «AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!».

Dopo la sconfitta per 5-1 maturata contro la Lazio, il Monza si trova attualmente all’ultimo posto in classifica con 13 punti, frutto di due vittorie, sette pareggi e 15 sconfitte. La salvezza dista attualmente otto punti, ma servirà un cambio di passo decisivo per sperare nella permanenza in Serie A. Si parte dalla gara interna con il Lecce.