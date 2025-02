Mercato internazionale, spesa record a gennaio 2025: Italia al terzo posto

La finestra di calciomercato di gennaio 2025 batte diversi record sia nel calcio maschile che in quello femminile. Per il primo, in totale, i trasferimenti sono stati 5.863, segnando un +19,1% rispetto al 2024, come confermato dall’International Transfer Snapshot della FIFA.

Sale vertiginosamente la cifra spesa durante la finestra invernale che è stata pari a 2,35 miliardi di dollari (+57,9% su base annua) segnando un nuovo record assoluto. Stesso risultato, con cifre differenti, per il calcio femminile che ha visto i propri club spendere a gennaio 5,8 milioni di dollari, facendo segnare un +180,6% rispetto all’anno precedente per un totale di 455 trasferimenti.

Come spesso accade sono i club inglesi sono quelli che hanno speso di più, sia nel calcio maschile che in quello femminile. Considerando solamente il primo, le società di Oltremanica hanno speso 621,6 milioni di dollari per i trasferimenti.

L’Inghilterra è, come detto, al primo posto a livello di spesa, la top cinque recita:

Inghilterra – 621,6 milioni di dollari Germania – 295,7 milioni Italia – 223,8 milioni Francia – 209,7 milioni Arabia Saudita – 202,1 milioni

Questa invece la graduatoria per i ricavi maggiori durante questo mercato di gennaio, sempre derivante dai trasferimenti internazionali:

Francia – 371 milioni di dollari Germania – 226,2 milioni Inghilterra – 185,2 milioni Portogallo – 176,4 milioni Italia – 162 milioni

Il Brasile è in testa per il maggior numero di trasferimenti in entrata (471), seguito da Argentina (265), Portogallo (207), Spagna (200) e Inghilterra (190). Il Paese con il maggior numero di trasferimenti in uscita è stato l’Argentina (255), mentre Brasile (212), Inghilterra (211), Stati Uniti (188) e Portogallo (170) completano la top five.

I club inglesi sono stati anche quelli che hanno speso di più nel calcio femminile (2,3 milioni di dollari) e hanno anche effettuato il maggior numero di trasferimenti in entrata (39). Nel frattempo, il gennaio 2025 è stata la prima finestra di trasferimento in assoluto a registrare trasferimenti con ingaggi superiori a 1 milione di dollari nel calcio femminile professionistico.