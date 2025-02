Chi è FC32, gruppo fondato da Paul Francis e nuovo proprietario dello Spezia

Lo Spezia ha ufficialmente cambiato proprietario. Dopo quasi cinque anni si è infatti conclusa l’avventura della famiglia Platek al comando del club ligure, che è passato sotto il controllo del gruppo FC32. Il gruppo, che negli scorsi mesi ha acquistato Skn St.Polten (Serie B in Austria) e il Cobh Ramblers Fc (seconda divisione del calcio irlandese), è stato fondato da Paul Francis. Ma chi è il nuovo proprietario dello Spezia?

Chi è FC32? La storia del fondatore Paul Francis

57 anni, Paul Francis è un ex dirigente di Nike a Adidas e l’anno scorso ha fondato FC32, un gruppo che conta anche su altri investitori e che ha creato da pochissimo una realtà di multiproprietà calcistiche che si focalizza principalmente sul giocatore. «Allineiamo tutti gli sforzi attorno al fulcro dello sport, il calciatore» è il suo motto.

Francis, che possiede anche uno studio a Milano, e il suo gruppo avevano già manifestato lo scorso anno la propria volontà di acquisire il Bellinzona, club svizzero. «Siamo fortemente interessati – specificava a marzo – in un gruppo nuovo che vuole creare una rete di società calcistiche nel mondo che possano collaborare e crescere insieme». Al tempo non se ne fece nulla. Ora però la fumata bianca è finalmente arrivata.

Chi è FC32? Il gruppo è composto da oltre 80 investitori

Come spiegato in una nota ufficiale, FC32 è un gruppo internazionale di investimenti a lungo termine nell’ambito del calcio professionistico con focus sullo sviluppo dei calciatori. Fondato da Paul Francis, si tratta di un collettivo di oltre 80 investitori, tra cui ex grandi atleti e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.