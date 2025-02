Milan, presentata la lista UEFA per la Champions: esclusi i nuovi Sottil e Bondo

Nella serata di ieri, il Milan ha ufficializzato la lista aggiornata dei giocatori a disposizione di Sergio Conceiçao a partire dai playoff che la squadra rossonera giocherà contro il Feyenoord. Sfida di andata in programma mercoledì 12 febbraio a Rotterdam e il ritorno martedì 18 a San Siro.

Come prevede il regolamento UEFA, nella Lista A (esclusi quelli formati nel vivaio rossonero e quelli in Italia) si possono sostituire tre calciatori rispetto all’elenco presentato per la prima fase. Quindi i rossoneri, visti i tanti movimenti sul mercato di gennaio, sia in entrata che in uscita, hanno dovuto scegliere fra i nuovi acquisti. Presenti, dunque, i grandi colpi invernali Kyle Walker, Santiago Gimenez e Joao Felix, mentre sono rimasti fuori Riccardo Sottil e Warren Bondo. Insieme a loro anche il giovane Alex Jimenez che non rispetta ancora i requisiti per entrare nella Lista B, così come il centrocampista ex Monza.

Ecco l’elenco ufficiale dei calciatori che Conceiçao potrà schierare nella fase a eliminazione diretta della Champions League 2024/25:

LISTA A

Maignan

Tomori

Thiaw

Pavlovic

Walker

Emerson Royal

Theo Hernandez

Fofana

Loftus-Cheek

Reijnders

Musah

Chukwueze

Pulisic

Joao Felix

Leao

Abraham

Gimenez

FORMATI VIVAIO ITALIA

Sportiello

Florenzi

Terracciano

FORMATI VIVAIO CLUB

Gabbia

LISTA B