Supercoppa spagnola, i club vogliono cambiare i premi: cifre uguali per tutti

Nella giornata di ieri, i club spagnoli della Liga si sono incontrati in una riunione con la Federcalcio (RFEF) e il Comitato degli Arbitri (CTA) per discutere di un nuovo modello di Copa del Rey e di un aggiornamento per quanto riguarda la ripartizione economica derivante dalla Supercoppa di Spagna.

Come riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, erano presenti 19 club su 20. Il grande assente era il Real Madrid di Florentino Perez in aperto contrasto con Liga, RFEF e, soprattutto nell’ultimo periodo, il mondo arbitrale per gli episodi contestati nell’ultima sfida di campionato sul campo dell’Espanyol.

Tornando ai temi della riunione di ieri, si è discusso principalmente sulla proposta presentata dai club di dividere equamente una percentuale di introiti dalla Supercoppa spagnola ai quattro club partecipanti. Infatti, anche in questa edizione, le società che hanno preso parte al torneo giocato in Arabia Saudita hanno incassato cifre differenti e la speranza e che in futuro questo non avvenga più con i partecipanti che possano dividersi equamente i propri ricavi derivanti dall’incasso di 40 milioni di euro che percepirà annualmente la Federcalcio. Nel discorso, ovviamente, non rientrano i premi per il piazzamento finale ma solo ed esclusivamente i ricavi iniziali, quelli legati alla partecipazione.

Proprio per questo si è provveduto a formare una Commissione di lavoro con lo scopo di trattare questo argomento e formulare una serie di proposte. In questa ottica sono già stati avviati i contatti fra Federcalcio spagnola e quella saudita.

Per quanto riguarda, invece, la Copa del Rey, si è analizzata la proposta di una nuova struttura per la coppa nazionale spagnola. A partire dalla prossima stagione, infatti, si vuole introdurre il concetto di prossimità geografica per i primi due turni, con il secondo che vedrà coinvolte anche le squadre della Liga, tranne le quattro partecipanti della Supercoppa spagnola e la vincitrice della terza serie.

Il modello attuale, infine, sarà protagonista a partire dai sedicesimi di finale, mantenendo sempre il format di andata e ritorno esclusivamente per le semifinali.