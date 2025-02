MLS, Latte Lath acquisto più caro della storia: incassa anche l’Atalanta

L’Atlanta United ha ufficializzato nella giornata odierna l’acquisto del calciatore ivoriano Emmanuel Latte Lath, attaccante proveniente dal Middlesbrough, club che milita in Championship (la seconda divisione calcistica inglese). Un’operazione che ha fatto storia per la MLS, dal momento in cui si tratta dell’acquisto più caro di sempre del massimo campionato statunitense.

Il calciatore è stato infatti pagato 22 milioni di dollari (più eventuali bonus che potrebbero portare la cifra a 30 milioni), che al cambio attuale si traducono in 21,4 milioni di euro circa. Una cifra che riguarda anche l’Atalanta, dal momento in cui il club bergamasco (in cui Latte Lath è cresciuto) vantava il 10% sulla plusvalenza generata dalla rivendita del giocatore.

Latte Lath rivendita Atalanta – Quanto incassano i bergamaschi

Ma a quanto ammonta questa cifra? Stando ai dati ufficiali presenti sul bilancio dell’Atalanta, Latte Lath fu venduto dal club bergamasco al Middlesbrough per 5,5 milioni di euro nell’estate del 2023. Considerando il contratto quadriennale firmato all’epoca, il suo valore netto a bilancio è sceso a 3,32 milioni di euro a inizio febbraio 2025.

Considerando i 21,4 milioni investiti per il suo acquisto, il Middlesbrough dovrebbe avere così fatto registrare una plusvalenza pari a poco più di 18 milioni di euro. Questo significa che – considerando il 10% sulla plusvalenza – l’Atalanta incasserà intorno a 1,8 milioni di euro.