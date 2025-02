Juventus, ufficiale la lista UEFA per la Champions: fuori Alberto Costa

Per la Juventus l’11 febbraio 2025 inizierà la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League. I bianconeri, per accedere agli ottavi di finale, dovranno affrontare un playoff nel quale se la vedranno in una doppia sfida di andata e ritorno con il PSV Eindhoven.

Oggi, mercoledì 5 febbraio, la Juventus ha ufficializzato la lista UEFA per la seconda fase della competizione. Come a regolamento, sono stati inseriti tre dei quattro nuovi acquisti del club bianconero, tra cui Randal Kolo Muani, Lloyd Kelly e Renato Veiga. Ecco l’elenco ufficiale:

Juventus lista UEFA – Tutti i nomi per la fase a eliminazione diretta

LISTA A

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

11 Gonzalez

12 Veiga

14 Milik

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

32 Cabal

LISTA B