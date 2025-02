Chiusa a Milano la sessione invernale del calciomercato organizzata da Master Group Sport

Il calciomercato si è ufficialmente chiuso alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio in una giornata ricca di novità che ha incluso praticamente tutte le squadre di Serie A.

La finestra invernale del Calciomercato, organizzata come di consueto da Master Group Sport in collaborazione con A.Di.Se, l’Associazione Italiana Direttori Sportivi, ha ospitato oltre 1.200 persone tra operatori del settore e operatori media. Teatro degli ultimi colpi di mercato è stato l’Hotel Sheraton Milan San Siro, sito in Via Caldera, 21 – Milano, dove sono state allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative e che ha accolto gli addetti ai lavori.

Tante le iniziative organizzate durante le tre giornate conclusive dedicate al mercato, eventi e tavole rotonde che hanno visto la partecipazione di figure chiave del settore sportivo, giuridico e manageriale che hanno approfondito le tematiche strategiche legate al mondo del calcio.

Nella giornata di giovedì 30 gennaio due tavole rotonde: la prima dedicata al tema “I giovani nel calcio: tutela e valorizzazione dentro e fuori dal campo”, la seconda dedicata al “Il nuovo corso della Divisione Serie A Femminile dall’essere dilettante all’essere professionista”.

Nella giornata di venerdì 31 gennaio, inoltre, è stato presentato il focus dedicato al calciomercato all’interno dell’Osservatorio sullo Sport System Italiano di Banca Ifis alla presenza di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega di Serie A, Paolo Bedin, Presidente Lega Serie B, Umberto Calcagno, Presidente AIC, Giuseppe Marotta, Presidente ADiSe, e Ariela Caglio, Docente SDA Bocconi.

Si è conclusa un’altra sessione di calciomercato, segnata da unicità e peculiarità, consolidandone il ruolo centrale di questo grande evento, che coniuga tradizione e innovazione, nel panorama sportivo italiano. Il prossimo appuntamento con il Calciomercato sarà ad agosto con la Sessione estiva 2025-2026.