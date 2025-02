Tifo violento, il Viminale valuta una nuova stretta sugli ultras

Ancora notizie di scontri in occasione di partite di calcio, che si trasformano in manifestazioni di odio. Il fine settimana è stato macchiato dai fatti violenti di sabato a Udine dove, come ricostruito dalla Polizia di Stato, circa cinquanta friulani ed austriaci sostenitori dell’Udinese, in buona parte con il volto coperto, si sono diretti alla stazione ferroviaria dove hanno occupato i binari, acceso torce e fumogeni e costretto a fermarsi il treno con a bordo i tifosi del Venezia.

Alcuni di questi sono scesi per scontrarsi con i tifosi locali, causando danni anche allo stesso convoglio fino all’intervento degli agenti della Polizia di Stato, tre dei quali sono rimasti feriti. Episodi che hanno dato origine a otto arresti con ipotesi di reato quali blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive.

Agli stessi soggetti – spiega Il Giorno nella sua edizione odierna – verrà applicato anche il divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, il Daspo. Violenze che non sono rimaste isolate, dal momento in cui in occasione della sfida Modena-Mantova si sono verificati nuovi scontri tra le rispettive tifoserie.

Eventi che fanno riflettere sulle necessità di un contrasto sempre più duro alla violenza. «Anche in questo fine settimana si sono verificati gravissimi incidenti ed episodi di violenza ad opera di sedicenti tifosi che, in realtà, sono soltanto teppisti in cerca di una scusa per creare disordini», ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

«Soltanto grazie alle azioni di prevenzione messe in campo e alla professionalità delle forze dell’ordine è stato scongiurato un bilancio ancor più pesante», ha aggiunto, soffermandosi sulla necessità di perseguire questi reati: «La gratitudine nei confronti delle forze di polizia va di pari passo con la ferma determinazione nel perseguire i responsabili di queste violenze assicurandoli alla giustizia».

In ballo ci sono questioni di sicurezza e civiltà, richiamati nelle chiare parole del titolare del Viminale, che valuta nuove strette per ridurre episodi di questo tipo: «Il susseguirsi di queste manifestazioni di inciviltà e violenza dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, che le misure di prevenzione adottate dalle autorità sono assolutamente necessarie, ma occorre sviluppare ancora una riflessione per ogni ulteriore possibile coinvolgimento del mondo dello sport per allontanare definitivamente quei soggetti interessati solo ad occasioni di scontro violento e ad atti di teppismo».