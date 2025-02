Serie A, ultimo giorno di mercato: a che ora chiude la sessione invernale

A che ora chiude il calciomercato invernale? E’ questa la domanda che molti tifosi si stanno ponendo, dal momento in cui i club italiani sono giunti all’ultimo giorno disponibile per i trasferimenti in entrata. Entro la giornata odierna, saranno ufficiali le rose che dovranno affrontare tutta la seconda parte di stagione, fino al mese di giugno del 2025.

A che ora chiude il calciomercato invernale? L’orario per l’Italia

Il mercato in entrata per la Serie A chiuderà infatti questa sera, lunedì 3 febbraio 2025, con l’ultimo orario buono per le transazioni fissato alle 23.59. E’ evidente, dunque, come il calciomercato invernale quest’anno sia durato un po’ di più del solito. Non si è chiuso a fine gennaio, ma termina appunto a febbraio già cominciato, lasciando più spazio per migliorare le rose di ogni squadra.

Le ultime ore si prevedono in ogni caso piuttosto frenetiche, con una serie di big pronte a piazzare l’ultimo colpo. Il Milan starebbe cercando di chiudere per Joao Felix, il Napoli per Saint-Maximin, la Roma sta tesserando Nelsson. La Juventus ha già piazzato quattro colpi, mentre l’Inter sembrerebbe essere a posto fino a giugno, ma è pronta ad annunciare l’ingresso di Sucic per la prossima stagione.

A che ora chiude il calciomercato invernale? La nuova finestra del 2025

Chiusa questa finestra di mercato, si passerà poi al mese di giugno, quando il calcio si confronterà con la nuova mini finestra studiata appositamente per il Mondiale per Club FIFA. La sessione – programmata tra il 1° e il 10 di giugno del 2025 – consentirà a tutti i club (non solo quelli coinvolti nella competizione, tra cui Inter e Juventus) di tesserare nuovi calciatori.