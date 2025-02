Inter, dalla Dinamo Zagabria arriva Sucic: l’impatto dell’operazione a bilancio

L’Inter piazza il colpo in prospettiva sul mercato. Il club nerazzurro ha messo le mani sul centrocampista croato Petar Sucic, 21enne mezzala tuttofare della Dinamo Zagabria, che si troverà agli ordini di Simone Inzaghi a partire dalla prossima stagione. Sucic si inserirà proprio lì dove un tempo c’era il connazionale Marcelo Brozovic.

L’Inter, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata sul calciomercato, ha convinto la Dinamo Zagabria con un’offerta da 14 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus. Manca ancora l’ufficialità, ma gli scogli più importanti sono stati superati ed è lecito attendersi che il calciatore indosserà la maglia nerazzurra a partire dalla prossima stagione, magari già dal Mondiale per Club negli USA.

In ogni caso, è un investimento in perfetto stile Oaktree (il fondo che ha rilevato la proprietà dell’Inter da Steven Zhang): per un giovane di prospettiva, si può spendere una cifra di questo tipo. Ma come impatterà questa operazione sul bilancio del club? Quanto costerà ai nerazzurri l’acquisto di Sucic?

Sucic stipendio Inter – Le cifre dell’operazione

Come detto, il calciatore dovrebbe arrivare per 14 milioni di euro e firmerebbe – secondo le indiscrezioni – un contratto di cinque anni (quattro anni e mezzo, considerando che metà stagione è già trascorsa), rimanendo in prestito alla Dinamo Zagabria fino alla fine del 2024/25. Se così fosse, la quota ammortamento per questa seconda parte di stagione sarà pari a 1,56 milioni di euro circa, il costo che l’Inter dovrà sostenere questa stagione.

Per la stagione successiva, la quota ammortamento sarà invece pari a 3,11 milioni di euro. A questa cifra si aggiungerà poi lo stipendio del calciatore, che dovrebbe ammontare a 1,5 milioni netti a stagione (2,78 milioni di euro lordi). Se queste fossero le cifre esatte, il costo complessivo per il 2025/26 sarebbe pari a 5,89 milioni di euro.