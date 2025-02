Il pareggio di San Siro infiamma i social: il derby incorona Milan e Inter

Primo posto blindato dalla Juventus, anche sui social è derby tra Milan e Inter . Il primo posto è della squadra di Thiago Motta, grazie a 82.600 citazioni da parte degli utenti dopo la vittoria in rimonta contro l’Empoli. Quello tra Milan e Inter è un derby social: mentre la sfida sul campo ha tradito le attese dei tifosi, concludendosi in pareggio, sui social è Sergio Conceicao a vincere la gara delle menzioni con 73.600 citazioni da parte degli utenti rispetto alle 53.100 dalla squadra di Inzaghi.

MediaScore 23 giornata – Come cambia la classifica social

Nella classifica social non mancano comunque le variazioni di posizioni. I risultati più importanti sono quelli del Monza che guadagna più sei posizioni rispetto alla scorsa giornata (9.100 menzioni), l’Empoli che conquista l’undicesimo posto avanzando di quattro posizioni (8.400) e il Venezia (4.100) che avanza di tre posizioni, fermandosi al sedicesimo posto in classifica.

MediaScore 23 giornata – I temi del dibattito

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Fischio finale per il Calciomercato

Dopo settimane di trattative frenetiche, colpi di scena e scambi a sorpresa, il calciomercato di Serie A a mezzanotte chiuderà i battenti. Ogni squadra ha giocato la propria partita, cercando di rinforzare la rosa per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Come in un match ad alta intensità, non sono mancati dibattiti infuocati, anche sui social, con tifosi appassionati sempre pronti a commentare ogni mossa. Gli occhi si sono concentrati in particolare sul nuovo acquisto della Roma: il difensore Victor Nelsson, classe ‘98, in prestito dal Galatasaray, arrivato a Roma questa mattina.

A Milano, invece, è in atto una vera e propria corsa contro il tempo per chiudere l’affare Joao Felix, con i tifosi in trepidante attesa del colpo finale. Sul fronte Torino, il ritorno di Cesare Casadei in Italia ha suscitato l’entusiasmo dei granata, che hanno accolto con gioia il giovane talento rientrato dopo l’esperienza al Chelsea. “Felice di tornare”, ha dichiarato Casadei, pronto a ripartire con il Toro. Ma non è finita qui: tra le ultime trattative che hanno fatto discutere, spicca l’accordo tra Atalanta e Monza per Maldini Jr., e l’arrivo di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina, che ha scatenato un vero e proprio turbinio di reazioni sui social. Il mercato è quasi chiuso, adesso saranno i nuovi acquisti a dimostrare se le mosse dei club sono state quelle giuste.

Champions League e Europa League sotto i riflettori social

Durante la settimana, i social sono stati invasi dalle discussioni sulle partite di Champions ed Europa League, che hanno dominato il dibattito tra tifosi e appassionati. L’Atalanta ha visto sfumare la qualificazione diretta agli ottavi dopo il pareggio con il Barcellona, mentre il Milan, nonostante la sconfitta a Zagabria, resta in corsa per i playoff. Con una prestazione da leader, Lautaro Martinez ha trascinato l’Inter alla vittoria contro il Monaco, mentre i bianconeri, dopo la deludente sconfitta con il Benfica, si preparano ad affrontare i playoff. Infine, il Bologna, già fuori dalla competizione prima del fischio d’inizio, ha concluso la sua avventura in Champions con un pareggio contro lo Sporting. Oltre alle emozioni e alle sfide in campo, un altro tema caldo che sta alimentando i rumours sui social riguarda i montepremi delle competizioni europee.

Questi premi possono fare la differenza per molte società e contribuiscono a rendere la Champions League non solo una questione sportiva, ma anche economica, con un bonus di sola partecipazione di 18.62 milioni di euro. Ad influire sui guadagni delle squadre sono aspetti come la posizione in classifica e il bonus risultati. Secondo le prime stime la squadra italiana ad aver guadagnato di più è l’Inter, con un bottino di circa 86 milioni, a seguire Atalanta con 65, Juventus 64, Milan 59 e Bologna 36. Giovedì è stata invece la notte dell’Europa League, Lazio e Roma le protagoniste italiane: Angelino e Shomurodov hanno condotto la Roma ai playoff, mentre la Lazio sconfitta dal Braga, ha comunque chiuso il girone in prima posizione. Le conversazioni online sono esplose, con i tifosi italiani che non vedono l’ora di vedere le loro squadre confrontarsi tra loro, sognando già gli accesi derby in Champions e Europa League e di vedere una squadra italiana alzare il trofeo.

Kings League

Sui social a suscitare curiosità è la Kings League. La competizione è stata ideata da Piqué nel 2022 e in Spagna è stata seguita da più di 15 milioni di utenti su Youtube e Twitch. La competizione partirà da oggi anche in Italia. Si tratta di un torneo di calcio a sette che coinvolge dodici squadre, ciascuna composta da dieci giocatori e tre wild card, solitamente si tratta di ex calciatori o personaggi famosi, alla prima edizione italiana parteciperanno personalità come Luca Toni, Luciano Moggi, Fedez, Paolo Bonolis e Ciccio Caputo.

Sui social tifosi e appassionati sono pronti a commentare la competizione, che sta suscitando un grande interesse per il suo format innovativo e le personalità coinvolte. La Kings League fonde calcio e spettacolo per dar vita ad un evento sui generis, capace di infiammare i social e di regalare al pubblico un’esperienza unica. Non resta che aspettare per vedere come questa nuova sfida saprà conquistare l’Italia.

MediaScore 23 giornata – La classifica media

Anche nella classifica dei media tradizionali e online la Juventus rimane al primo posto (19.817 menzioni), Milan e Inter invece salgono di una posizione, conquistando la seconda e terza posizione del podio (19.659 e 17.474).

Questo il verdetto di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla 23esima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

Molto bene le performance di Monza e Venezia anche sui media: i biancorossi si classificano noni con 5.767 citazioni, mentre gli arancio-nero-verdi al dodicesimo con 4.730 citazioni.