Non solo Italia: quando chiude il calciomercato nel resto d'Europa

Quando chiude il calciomercato estero? Mancano ormai pochissime ore al termine della sessione invernale dei trasferimenti nelle leghe calcistiche di tutta Europa. In Italia la chiusura delle operazioni è calendarizzata per la giornata di lunedì 3 febbraio, con orario fissato alle 23.59 per la Serie A, la Serie B e la Serie C. Ma non tutte le leghe hanno fissato la stessa deadline, anche se le più importanti hanno deciso di allinearsi da questo punto di vista.

Guardando per esempio ai cosiddetti Big 5, la Premier League chiuderà il mercato alle 23.59 (ora italiana, nel Regno Unito saranno le 22.59). Stesso discorso per la Liga spagnola, che ha fissato lo stop alle trattative per un secondo prima della mezzanotte. La Ligue 1 chiuderà sempre il 3 febbraio, ma l’orario è fissato per le 22.59, un’ora prima rispetto alle “concorrenti”, mentre la Bundesliga un po’ prima, alle ore 20.00.