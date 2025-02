Il Milan piazza un altro colpo in attacco nel mercato invernale. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata sui trasferimenti, il club rossonero ha messo le mani sul portoghese Joao Felix, che arriverà in prestito dal Chelsea. Un altro rinforzo offensivo, dopo l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante messicano Santiago Gimenez.

Secondo le indiscrezioni di The Athletic, l’operazione tra Milan e Chelsea si è chiusa sulla base di un prestito oneroso a 5,5 milioni di euro per la seconda metà della stagione 2025/26. Non sarebbe previsto un diritto di riscatto e il club rossonero si è impegnato anche a coprire lo stipendio del giocatore portoghese per i prossimi cinque mesi.

Joao Felix stipendio Milan – L’impatto dell’affare sui conti dei rossoneri

Ma come impatterà questa operazione sui conti del Milan? Come detto, il club rossonero spenderà 5,5 milioni di euro per il prestito. A questa cifra bisogna poi aggiungere lo stipendio di Joao Felix, che al Chelsea guadagnava 6,76 milioni di sterline lordi a stagione (l’equivalente di circa 8,14 milioni di euro, al cambio attuale).

Considerando i cinque mesi di stagione rimasti, lo stipendio che il Milan dovrebbe coprire si aggira intorno ai 2,82 milioni di sterline lordi (l’equivalente di circa 3,39 milioni di euro, al cambio attuale). Sommando le due cifre, il costo complessivo per il calciatore in questa seconda parte di stagione sarà pari a circa 8,89 milioni di euro.