Milan, accordo con Bitpanda come retro sponsor: la maglia rossonera vale circa 70 milioni

In attesa del derby di Milano, in casa Milan si registra una grande novità extracampo: la società rossonera ha trovato un nuovo Back of Shirt Partner che farà il debutto proprio nella sfida di oggi contro l’Inter.

Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, la società rossonera ha siglato nella serata di sabato un accordo con Bitpanda, la principale piattaforma di crypto trading in Europa e già partner della squadra. Sarà così sostituito Wefox, altro marchio di criptovalute che non compare più sul retro della maglia rossonera da questa stagione.

Milan sponsor Bitpanda – Le cifre dell’accordo

Si parla di un accordo, solamente per il mercato italiano mentre in Champions il Milan continuerà a portare nello stesso spazio la scritta Fondazione Milan, da 5 milioni di euro all’anno, che consente così alla maglia rossonera di raggiungere circa 70 milioni di ricavi annui sommando i nuovi accordi siglati con Fly Emirates, Puma e MSC. A inizio stagione Bitpanda e il Milan si era legati per un accordo come Official Crypto Credit Partner.

Con questo nuovo accordo, il club rossonero sorpassa i cugini dell’Inter, fermi a circa 68 milioni grazie al nuovo main sponsor Betsson.it, quello tecnico Nike, Gate.io (manica) e UPower (retro). Rimane più staccata la Juventus che in questa stagione è scesa in campo senza main sponsor, vista la fine del rapporto con il marchio Jeep che negli anni ha sempre garantito ingenti ricavi per il club bianconero. La dirigenza juventina è ora al lavoro per cercare un marchio che sia fuori dalla galassia della controllante Exor.