Morata al Galatasaray: i benefici della cessione sui conti del Milan

Alvaro Morata è pronto a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. L’attaccante spagnolo, dopo l’ennesima prova deludente con la maglia rossonera (in Champions, contro la Dinamo Zagabria), sarà un nuovo rinforzo della squadra turca che si garantisce così un rinforzo di qualità ed esperienza dopo l’infortunio di Mauro Icardi. Morata lascia il Milan dopo soli sei mesi, facendo posto a Santiago Gimenez.

Ma come impatterà l’addio di Morata sui conti del Milan? Quanto potranno risparmiare i rossoneri con la cessione? Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva che si occupa di mercato, l’intesa con il Galatasaray sarebbe stata raggiunta sulla base di una cessione in prestito di 18 mesi (fino a giugno 2026) con obbligo di riscatto a determinate condizioni, fissato a 8 milioni di euro.

Morata cifre cessione – L’impatto sui conti del Milan

In attesa delle cifre ufficiali da bilancio, sappiamo che Morata costò al Milan circa 13 milioni di euro. Considerando i quattro anni di contratto, il suo valore netto a bilancio è attualmente pari a 11,38 milioni di euro circa. A giugno 2026 questo valore sarà sceso ulteriormente a 6,5 milioni di euro.

Qualora avvenisse il riscatto proprio per quella data (anche se non è da escludere che i turchi possano esercitarlo già prima), il Milan farebbe registrare una plusvalenza pari a 1,5 milioni, che avrebbe effetto sul 2025/26. Nel frattempo, i rossoneri risparmieranno sullo stipendio dell’attaccante spagnolo, non dovendo corrispondere circa 3,47 milioni di euro lordi per i cinque mesi rimasti fino al termine della stagione, più gli 8,33 milioni lordi per quanto riguarda il 2025/26, per un risparmio complessivo sull’ingaggio di Morata di ben 12,08 milioni lordi.

Inoltre, dalla Spagna arrivano indiscrezioni per quanto riguarda l’ingaggio che Morata percepirà durante la sua esperienza a Istanbul. Un compenso molto importante per il capitano della Spagna: 900mila euro netti al mese che lo fanno diventare fin da subito il calciatore più pagato della rosa della squadra turca al pari di Victor Osimhen, che però dovrà tornare a Napoli, per poi essere ceduto in maniera definitiva, alla fine della stagione.