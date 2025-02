Beffa Sanremo: spostato per la Coppa Italia, trova Juve e Milan ai playoff Champions

Il Festival di Sanremo è pronto a partire. Martedì 11 febbraio si aprirà la 75esima edizione della kermesse canora della musica italiana che terminerà sabato 15 febbraio.

Tanta attesa per il Comune ligure e per la Rai, che però negli ultimi giorni potrebbe aver storto un po’ il naso per “colpa” di Juventus e Milan. Infatti, due delle big del campionato di Serie A saranno impegnate nei playoff di Champions League proprio nelle prime due serate del Festival.

L’incrocio con la Champions, ovviamente, era risaputo da tempo, tanto che si è deciso di collocare il Festival proprio in quella settimana per evitare l’incrocio con i quarti di Coppa Italia, in programma martedì 4 (Atalanta-Bologna) e mercoledì 5 febbraio (Milan-Roma). Ma ovviamente a Viale Mazzini si faceva un gran tifo per le italiane in Champions, oltre che per una questione di puro orgoglio nazionale, anche per avere il palinsesto completamente libero sia in chiaro che sulle tv pay, dove la massima competizione europea per club va in onda.

Un piccolo, ma consolatorio, sospiro di sollievo l’urna di Nyon lo ha dato comunque. Infatti, è stato scongiurato il derby tutto italiano fra Juventus e Milan, che sì avrebbe impegnato solamente una serata del Festival ma avrebbe richiamato molto più pubblico tutto in una volta rispetto a quello che sarà l’impatto dei match in due sere diverse.

All’impegno di Juve e Milan in Champions si aggiunge anche quello nei playoff di Europa League della Roma, chiamata a sfidare il Porto, giovedì 13 febbraio. In pratica Sanremo se la dovrà vedere con la passione per il calcio degli italiani per tutta la sua programmazione, visto che superati gli impegni europei, ci saranno poi gli anticipi del campionato di Serie A venerdì 14 febbraio (Bologna-Torino) e sabato 15 febbraio (Milan-Verona), serata della finalissima di Sanremo, che però decreterà il vincitore abbondantemente dopo il triplice fischio della sfida di San Siro.