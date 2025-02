Coppa Italia, ufficiali date e orari degli altri due quarti di finale

La Coppa Italia è pronta a entrare nella sua fase più calda con solo otto squadre rimaste a contendersi il trofeo. In mezzo alle big del nostro campionato, la sorpresa Empoli proverà a rovinare i piani delle formazioni più quotate.

In attesa che sia il campo a restituire i propri verdetti, la Lega Serie A ha definito anche giorno e ora dei due quarti di finale che mancavano all’appello. Tutte le partite, come noto, sono un’esclusiva assoluta di Mediaset che le trasmetterà in chiaro fino almeno fino al 2027.

Se Atalanta-Bologna e Milan-Roma si giocheranno, rispettivamente, il 4 e 5 febbraio, per Inter-Lazio e Juventus-Empoli si dovrà attendere ulteriori tre settimane, visto che la sfida di San Siro è in programma per il 25 febbraio, mentre 24 ore dopo si giocherà la sfida fra le formazioni di Thiago Motta e Roberto D’Aversa.

Ecco di seguito il calendario completo dei quarti di finale, ricordando che il tabellone della Coppa Italia è già definito fino alla finalissima dello stadio Olimpico di Roma del 14 maggio: