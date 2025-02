Gimenez-Milan, l'attaccante in arrivo a Milano: l'impatto a bilancio dell'operazione

Santiago Gimenez è pronto a vestirsi di rossonero. Il Milan, dopo una estenuante trattativa con il Feyenoord, è riuscito a mettere a disposizione di Sergio Conceiçao un nuovo attaccante, forse più adatto per caratteristiche al gioco della squadra rispetto ad Alvaro Morata, pronto a sua volta a trasferirsi in questa finestra di mercato (lo aspetta il Galatasaray).

L’attaccante classe 2001 ha fin qui disputato una stagione da 16 gol in 19 partite considerando tutte le competizioni. Mentre in Champions League, dove ha portato il Feyenoord a giocarsi i playoff (sarà avversario proprio del Milan), ha siglato cinque gol in altrettante partite, inclusa una doppietta al Bayern Monaco nella sorprendente vittoria per 3-0 degli olandesi della settima giornata. Ma come impatterà l’arrivo del messicano sui conti della società rossonera?

Gimenez stipendio Milan – L’impatto del messicano sui conti del club rossonero

Secondo le ultime indiscrezioni, in attesa di conoscere la cifra ufficiale nel bilancio 2024/25 del Milan, la società rossonera ha trovato l’accordo con il Feyenoord per una cifra di 32 milioni di euro più bonus facendo diventare così Gimenez il secondo acquisto più oneroso, dietro Charles De Ketelaere (37,5 milioni), della gestione del fondo statunitense RedBird di Gerry Cardinale. Inoltre, il club di Via Aldo Rossi, sempre secondo le ultime novità in merito, farà siglare al calciatore un contratto fino al 2028, con opzione per un ulteriore anno, a 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Partendo proprio dall’ingaggio di Gimenez, e considerando che per questa stagione peserà a bilancio per cinque mesi, la cifra lorda che il Milan conteggerà per il 2024/25 è pari 1,9 milioni di euro. Mentre a partire dal 2025/26 questa salirà fino a 4,63 milioni.

Per quanto riguarda, invece, l’ammortamento relativo al costo del cartellino (considerando ovviamente i 32 milioni di parte fissa, visto che i bonus che potrebbero maturare non sono al momento calcolabili), per la stagione 2024/25 Gimenez impatterà sui conti rossoneri per 3,9 milioni. Mentre a partire dal 1° luglio 2025, quindi per il 2025/26, il costo dell’ammortamento salirà a 9,36 milioni, calcolandoli fino al 2028.

Infine, Gimenez per questa stagione, che al Milan si augurano di chiudere con un piazzamento Champions, costerà in totale, fra stipendio lordo e ammortamento del cartellino, 5,8 milioni di euro. Costo che si alzerà a partire dal 2025/26 fino ad arrivare a circa 14 milioni.