Milan, Morata al Galatasaray: le cifre ufficiali di prestito e diritto di riscatto

Adesso è ufficiale. Alvaro Morata è un nuovo calciatore del Galatasaray. L’attaccante spagnolo ha lasciato il Milan dopo appena mezza stagione e si è trasferito in Turchia con la formula del prestito oneroso per un anno e diritto di riscatto. La società potrà esercitare questo diritto a gennaio del 2026, oppure estendere il prestito e riscattare eventualmente il giocatore a giugno.

«È stato raggiunto un accordo con il club AC Milan SPA per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Álvaro Borja Morata Martín nel periodo compreso tra il 2 febbraio 2025 e il 20 gennaio 2026. In base a tale accordo, al club AC Milan SPA sarà corrisposta una somma totale di 6.000.000 di euro come compenso per il trasferimento temporaneo», si legge nel comunicato finanziario ufficiale del club turco.

Al calciatore verranno pagati:

3.000.000 di euro per la seconda metà della stagione 2024/25;

per la seconda metà della stagione 2024/25; 3.000.000 di euro per la prima metà della stagione 2025/26 come stipendio garantito.

Morata Galatasaray cifre – Le cifre dell’eventuale riscatto

«Inoltre, nel caso in cui il nostro club lo comunichi per iscritto entro il 15 gennaio 2026, avrà l’opzione di acquistare definitivamente il calciatore per una somma di 8.000.000 di euro. Tale importo sarà pagato in sei rate. Se il nostro club non eserciterà l’opzione di acquisto entro il 15 gennaio 2026, avrà l’opzione di estendere gratuitamente il prestito fino al 30 giugno 2026», spiega ancora il Galatasaray.

«In caso di prolungamento del prestito, al calciatore verrà corrisposto uno stipendio garantito di 3.000.000 di euro per la seconda metà della stagione 2025/26. Inoltre, il nostro club avrà il diritto di acquistare definitivamente il calciatore per una somma di 9.000.000 di euro, notificandolo per iscritto entro il 10 giugno 2026. Anche questo importo sarà pagato in sei rate», prosegue il club.

Qualora fosse esercitata l’opzione di acquisto, il Galatasaray corrisponderà a Morata il seguente stipendio:

6.000.000 di euro per la stagione 2026/27;

per la stagione 2026/27; 6.000.000 di euro per la stagione 2027/28.

Morata Galatasaray cifre – L’impatto a bilancio

Sulla base di queste cifre, spalmando il prestito sulla durata annuale dell’accordo, il Milan potrà contare su un incasso di 3 milioni di euro per la seconda metà della stagione 2024/25. A questa cifra si aggiunge il risparmio sullo stipendio dell’attaccante spagnolo, dal momento in cui il club non dovrà corrispondere a Morata circa 3,47 milioni di euro lordi per i cinque mesi rimasti fino al termine della stagione, per un effetto positivo pari a 6,47 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece l’eventuale riscatto, se questo arrivasse a gennaio del 2026 (per 8 milioni) il Milan coprirebbe di fatto il valore netto a bilancio. Se invece dovesse arrivare nel giugno dello stesso anno, il club rossonero farebbe registrare una piccola plusvalenza di 2,5 milioni di euro nella prossima stagione.