Lo Spezia verso il gruppo FC32: Platek pronto a cedere il club

Una delle grandi protagoniste della Serie B 2024/25 è vicina a cambiare di proprietà. Stiamo parlando dello Spezia che si appresta a passare dalla famiglia statunitense Platek al gruppo FC32 fondata da Paul Francis.

Il gruppo di Francis, ex osteopata e manager di alcune importanti marchi di abbigliamento sportivo con il sostegno di un gruppo variegato di investitori provenienti dal mondo dello sport professionistico, è pronto quindi ad aumentare il numero di club di cui è proprietario, facendo diventare lo Spezia il gioiello di una corona che vede già il Skn St.Polten (Serie B in Austria) e il Cobh Ramblers Fc (seconda divisione del calcio irlandese). Entrambi i club sono stati rilevati negli scorsi mesi.

Il sempre più probabile arrivo del gruppo di Francis coincide con la fine dei lavori di ammodernamento dello stadio Alberto Picco. L’obiettivo di FC32 punterebbe a creare un network di società europee che collaborino per valorizzare giovani calciatori e produrre ricavi dal player trading con cui finanziare la propria struttura.

A questo punto, è vicina la conclusione della gestione della famiglia Platek iniziata nel febbraio 2021 che dall’anno successivo hanno dato il via a un piano di lavori per lo stadio bianconero per un investimento complessivo da 15 milioni di euro, di cui 11 messi di tasca propria mentre i restanti 4 milioni sono stati investiti dalla Regione Liguria. La trattativa per la cessione, infine, è arrivata al rettilineo finale e nei prossimi giorni è atteso l’annuncio ufficiale che darà il via all’era FC32 per lo Spezia.