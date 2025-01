Ranking UEFA: l’Inter punta la top 5, quattro italiane nelle prime 20

La prima fase della nuova Champions League ha regalato emozioni forti ai tifosi, soprattutto durante l’ultima giornata del girone. Tra formazioni qualificate direttamente agli ottavi di finale e big che sono entrate ai playoff per il rotto della cuffia, non sono sicuramente mancate le sorprese nella prima edizione del torneo con il nuovo format.

La competizione non ha spinto i club solamente dal punto di vista sportivo ed economico (con premi in crescita di circa mezzo miliardo di euro a livello complessivo rispetto a quelli di ogni stagione del ciclo 2021-2024). Un altro aspetto che ha subito l’influenza della nuova Champions è quello relativo al ranking UEFA per club.

Il percorso nella competizione consente infatti di guadagnare molti più punti rispetto al passato, soprattutto grazie ai bonus che vengono assegnati sulla base della classifica del girone unico. Basti pensare che l’Inter, grazie al quarto posto, ha già fatto registrare in questa stagione 25,75 punti a livello di ranking per club, non lontani dai 29 punti del 2022/23, anno in cui la squadra nerazzurra arrivò in finale di Champions.

Ranking UEFA per club – La graduatoria aggiornata

La classifica vede al primo posto il Real Madrid, che mantiene un leggero vantaggio sul Manchester City secondo. Terzo il Bayern Monaco, mentre la quarta posizione è occupata dal Liverpool, che ha accumulato più punti di tutti finora in stagione: 27,50. Di seguito, la top 10 del ranking UEFA al termine della prima fase di Champions League:

Real Madrid – 138,500 punti Manchester City – 137,750 punti Bayern Monaco – 127,250 punti Liverpool – 123,500 punti Paris Saint-Germain – 102,500 punti Inter – 101,750 punti Borussia Dortmund – 98,750 punti Roma – 97,000 punti Chelsea – 95,500 punti Bayer Leverkusen – 95,250 punti

Ranking UEFA per club – La graduatoria aggiornata

Il club di Oaktree si trova così al sesto posto attualmente, e punta dritto alla quinta posizione occupata dal Paris Saint-Germain. L’Inter è chiaramente la prima italiana in questa graduatoria, seguita dalla Roma in ottava posizione. Balzo in avanti notevole anche per l’Atalanta, che guadagna la sedicesima posizione e può così avvicinarsi alla top 10.

Prosegue anche il percorso del Milan, in risalita negli ultimi anni. I rossoneri si trovano in 18esima posizione e sono l’ultima delle quattro squadre italiane che occupano la top 20. Ecco la graduatoria guardando solamente ai club di Serie A: