Champions League, sorteggio dei playoff in streaming gratis

L’ultimo turno della prima fase della Champions League 2024/25, giocato interamente in contemporanea, ha consegnato a tifosi e appassionati la classifica unica finale. Sono 24 le squadre che proseguiranno nella competizione, mentre 12 hanno salutato in anticipo il torneo UEFA.

Un esito con più ombre che luci, per come si arrivava all’ottava giornata, per le italiane, con la sola Inter capace di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale, mentre Atalanta, Milan e Juventus dovranno passare dagli spareggi. Con le ultime due che rischiano di giocarsi il passaggio del turno in un doppio scontro diretto.

Sorteggio playoff Champions in streaming gratis – Quando andrà in scena

Per scoprire se sarà effettivamente così e sapere il quadro complessivo degli spareggi bisognerà attendere venerdì 31 gennaio, quando alle 12.00 la UEFA darà il via al primo dei due sorteggi che ci saranno fra la prima fase e quella a eliminazione diretta.

In questa occasione verranno definiti gli accoppiamenti per gli spareggi (da una parte ci saranno le formazioni classificate dalla nona alla 16esima posizione e dall’altra quelle dalla 17esima alla 24esima). Le formazioni saranno sorteggiate per definire lo tutti gli scontri ai playoff e la loro posizione nel tabellone della fase a eliminazione diretta. Poi bisognerà attendere il 21 febbraio, quando la UEFA definirà il tabellone della Champions League 2024/25 anche dagli ottavi in avanti.

Sorteggio playoff Champions in streaming gratis – Come seguire l’evento

Detto del giorno e dell’orario, il sorteggio degli spareggi per passare agli ottavi di Champions League sarà visibile su Sky (detentrice principale dei diritti televisivi delle sfide fino alla finale di Monaco di Baviera) e su Amazon Prime Video (che continuerà a trasmettere la migliore partita del mercoledì sera).

Al momento, non ci sono indicazioni sulla possibilità vedere in diretta il sorteggio anche in chiaro, ma rimane comunque aperta l’opportunità grazie TV8 (canale di proprietà della pay tv di Comcast), che ha già trasmesso ogni settimana il miglior match tra formazioni straniere. Il sorteggio sarà trasmesso gratuitamente in streaming anche dalla UEFA, sul suo sito ufficiale.