I club di MLS che valgono di più nel 2025: Los Angeles FC e Inter Miami al top

Quali sono i club di MLS che valgono di più? Una domanda alla quale ha provato a rispondere il portale statunitense Sportico, che si è messo in contatto con più di 60 persone della MLS, tra cui proprietari di club, banchieri, dirigenti, investitori e consulenti per valutare lo stato di salute della lega e le prospettive per le sue future 30 squadre (il San Diego FC è pronto a iniziare il torneo).

Mediamente, una società della MLS ha un valore di 721 milioni di dollari. Cinque club hanno superato la soglia del miliardo di dollari, tra cui Los Angeles FC (1,28 miliardi di dollari), Inter Miami (1,19 miliardi di dollari), Los Angeles Galaxy (1,11 miliardi di dollari), Atlanta United (1,08 miliardi di dollari) e New York City FC (1 miliardo di dollari). Collettivamente, le 29 squadre valgono 20,9 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 19,7 miliardi dello scorso anno.

Club MLS che valgono di più – La top 10 degli USA

I New York City FC sono stai quelli che hanno guadagnato di più in termini percentuali sulla valutazione: +17% rispetto all’anno passato. Per quanto riguarda invece i movimenti interni alla graduatoria, Cincinnati e Columbus Crew guadagnano cinque posizioni. Di seguito, la classifica dei dieci club che valgono di più in MLS nel 2025 secondo Sportico:

Los Angeles FC – 1,28 miliardi di dollari (+11%) Inter Miami – 1,19 miliardi di dollari (+17%) Los Angeles Galaxy – 1,11 miliardo di dollari (+11%) Atlanta United – 1,08 miliardi di dollari (+3%) New York City FC – 1 miliardo di dollari (+19%) Austin FC – 865 milioni di dollari (+8%) Seattle Sounders FC – 825 milioni di dollari (+4%) Columbus Crew – 730 milioni di dollari (+12%) Cincinnati – 725 milioni di dollari (+12%) Toronto FC – 725 milioni di dollari (+0%)

Sono diversi gli aspetti che hanno contribuito a fare crescere il valore della lega e delle sue franchigie negli ultimi anni, a cominciare dall’arrivo di Lionel Messi all’Inter Miami. Del resto, proprio gli Stati Uniti saranno patria del calcio nei prossimi anni. Gli USA saranno protagonisti di diverse competizioni, a cominciare dal nuovo Mondiale per Club del 2025, passando per i Mondiali 2026 (da dividere con Canada e Messico), chiudendo poi con il Mondiale femminile del 2027.