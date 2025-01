La scelta tra un divano in pelle e uno in tessuto dipende dalle preferenze personali, dalle esigenze pratiche e dallo stile di vita. I divani in pelle convincono per la facilità di manutenzione e la durata, mentre quelli in tessuto si distinguono per l’ampia gamma di colori e motivi. Chi soffre di allergie apprezza la pelle per la sua superficie liscia e facile da pulire. Allo stesso tempo, le alternative sostenibili come i materiali vegani stanno guadagnando importanza.

Perfetto per le serate sportive a casa

Il divano giusto gioca un ruolo fondamentale quando si tratta di serate accoglienti davanti alla TV. Gli appassionati di sport in particolare, che guardano gare emozionanti come quella di Monza o eventi internazionali a Shanghai fino al 2030, apprezzano una combinazione vincente di comfort e stile. Un divano Maisons du Monde rappresenta un ottimo esempio di come comfort e stile possano armonizzarsi perfettamente. Gli studi dimostrano che l’85% delle famiglie in Europa preferisce divani con imbottitura ergonomica per rendere confortevole la seduta prolungata.

I divani in pelle e in tessuto offrono vantaggi diversi che variano a seconda dello stile di vita e delle esigenze. I divani in pelle sono incredibilmente facili da pulire. Macchie di bevande o piccoli inconvenienti possono essere rimossi con un panno umido. Questo li rende particolarmente apprezzati nelle famiglie con bambini. I divani in tessuto, invece, si distinguono per le loro superfici morbide, che creano un ambiente accogliente. Modelli in tessuto come quelli di Maisons du Monde combinano estetica e funzionalità e si adattano perfettamente a diversi stili di arredamento.