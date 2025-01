Chi è Paul Francis, il fondatore di FC32 vicino all'acquisto dello Spezia

Lo Spezia è vicinissimo a cambiare proprietario. Infatti, dopo praticamente quattro anni sembra essere finita l’avventura della famiglia Platek al comando del club ligure, che presto potrebbe essere sotto il controllo del gruppo FC32.

Il gruppo, che negli scorsi mesi ha acquistato Skn St.Polten (Serie B in Austria) e il Cobh Ramblers Fc (seconda divisione del calcio irlandese), è stato fondato da Paul Francis. Ma chi è il prossimo proprietario dello Spezia?

Chi è Paul Francis, fondatore del gruppo FC32 e vicino all’acquisto dello Spezia

57 anni, Paul Francis è un ex dirigente di Nike a Adidas e l’anno scorso ha fondato FC32, un gruppo che conta anche su altri investitori e che ha creato da pochissimo una realtà di multiproprietà calcistiche che si focalizza principalmente sul giocatore. «Allineiamo tutti gli sforzi attorno al fulcro dello sport, il calciatore» è il proprio motto.

Francis, che possiede anche uno studio a Milano, e il suo gruppo avevano già manifestato lo scorso anno la propria volontà di acquisire il Bellinzona, club svizzero. «Siamo fortemente interessati – specificava a marzo – in un gruppo nuovo che vuole creare una rete di società calcistiche nel mondo che possano collaborare e crescere insieme». Al tempo non se ne fece nulla. Ora però la fumata bianca sembra essere vicinissima per lo Spezia.