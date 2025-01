Champions League, quanto vale qualificarsi agli ottavi di finale: le cifre

Quanto valgono gli ottavi di Champions? Ultimo atto della prima fase per la UEFA Champions League. La massima competizione europea per club definirà questa sera le squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale e quella che invece dovranno passare per i playoff prima di raggiungere – eventualmente – la classica fase a eliminazione diretta.

Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare a quel turno della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, mentre fino alla passata stagione si arrivava a 9,6 milioni.

Quanto valgono gli ottavi di Champions? L’accesso diretto

L’effetto positivo non si esaurisce però con questa fetta di ricavi, uguale per tutte le squadre che arrivano agli ottavi. A questa cifra si aggiungono infatti altri bonus, che dipendono dalla “via” attraverso la quale ciascun club si qualifica. Partendo dalle squadre che accedono direttamente agli ottavi di finale (quelle classificate dal 1° all’8° posto), è previsto un bonus aggiuntivo di 2 milioni di euro.

Inoltre, non va dimenticata la posizione in classifica: più ci si avvicina alla testa della graduatoria e più soldi si incassano. Guardando alle cifre di partenza – che saranno poi aggiustate con le quote non distribuite nelle partite pareggiate – si va da un minimo di 7,9 milioni di euro (ottavo posto) a un massimo di 9,9 milioni di euro (primo posto). Insomma, arrivare primi in classifica e – di conseguenza – agli ottavi, vale praticamente da un minimo di circa 21 a un massimo di quasi 23 milioni di euro.

Quanto valgono gli ottavi di Champions? L’accesso tramite i playoff

Se guardiamo invece le cifre dalla prospettiva di chi arriva agli ottavi passando dai playoff (potrebbe essere il caso della Juventus), i bonus si riducono leggermente. Il premio aggiuntivo per chi si classifica tra il 9° e il 16° posto è pari a un milione di euro, mentre per chi arriva dal 17° al 24° non sono previsti extra. Anche in questo caso, non va dimenticato il piazzamento in classifica, che può portare da un minimo di 3,6 milioni di euro (24° posto) a un massimo di 7,7 milioni (9° posto).

Anche in questo caso, le cifre vanno aggiunte agli 11 milioni di euro previsti per gli ottavi di finale, chiaramente solo per le otto squadre che riusciranno a superare il playoff. Accedere agli ottavi tramite questo percorso potrebbe così valere da un minimo di 14,6 milioni a un massimo di 19,7 milioni di euro. A tutte queste cifre vanno aggiunti gli incassi per le partite disputate in casa. Per le squadre che accedono agli ottavi di finale tramite i playoff è prevista in questo senso una gara in più