Lottomatica.sport diventa il title sponsor di Kings League Italy

Kings League Italy ha annunciato il proprio title sponsor in vista dell’ormai imminente e attesissimo avvio del campionato. Ecco svelata ufficialmente la prestigiosa partnership con il portale dedicato alle notizie sportive che dona il nuovo naming ufficiale al campionato italiano di Kings League e rafforza la sua identità innovativa: il prossimo lunedì prenderà il via il primo storico campionato Kings League Italy Lottomatica.sport.

«Lottomatica.sport incarna perfettamente lo spirito dell’entertainment sportivo, grazie ad un approccio moderno e dinamico che fonde la passione per lo sport alla tecnologia: una vision perfettamente aderente alla filosofia Kings League. Con un partner di tale rilievo al nostro fianco, che ben rappresenta il nuovo mondo dell’informazione sportiva, Kings League Italy è pronta a offrire a tutti gli appassionati e non un’esperienza unica e immersiva con l’obiettivo di raggiungere una audience sempre più ampia», si legge in una nota.

Lottomatica.sport è un brand del Gruppo Lottomatica, azienda leader del gioco pubblico in Italia, e rappresenta un punto di riferimento nei settori dell’intrattenimento, del gioco responsabile e della tecnologia applicata al gaming.

«Con grande entusiasmo accogliamo Lottomatica.sport nella nostra famiglia», ha dichiarato Franco Morelli, Managing Director di Kings League Italy. «Siamo orgogliosi di poter stringere questa collaborazione con un brand che condivide la nostra visione: innovazione, sport, passione e intrattenimento. Il suo contributo arricchirà ulteriormente la qualità del nostro format. Insieme, vogliamo portare il mondo del calcio in una nuova dimensione che riesca ad esaltare la componente del divertimento e che metta i tifosi al centro di tutto».

«Siamo felici di questa partnership con Kings League Italy», ha dichiarato Alessandro Fiumara, CEO di GBO Italy, società di Lottomatica. «Il nostro obiettivo è quello di connettere il mondo dello sport a un’esperienza di intrattenimento sempre più moderna. Essere al fianco della Kings League in Italia, una realtà che rappresenta la passione per il calcio unita all’innovazione, ci permette di rafforzare il nostro impegno nell’offrire un’esperienza di valore a tutti gli appassionati e di sostenere una nuova idea di sport, dinamica e coinvolgente».

Kings League Italy Lottomatica.sport inizierà ufficialmente il 3 febbraio 2025, con la prima giornata di campionato inaugurata da una grande cerimonia d’apertura. Tutte le gare si svolgeranno presso la Fonzies Arena, situata in via dei Missaglia, 117 a Milano.