Champions, i possibili incroci tra italiane nella fase a eliminazione diretta

Le italiane si possono incontrare in Champions? Si è chiusa con parecchie emozioni la prima fase della nuova Champions League. Il girone unico ha definito i suoi verdetti, con le otto squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale (l’Inter) e le sedici che si contenderanno gli altri otto posti, passando invece per i playoff (tra cui ci sono le italiane Atalanta, Milan e Juventus).

L’ultimo turno ha permesso anche di definire – seppur solo provvisoriamente – il tabellone della Champions League per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta. In attesa dei sorteggi che collocheranno ogni squadra al suo posto, quante possibilità ci sono che le formazioni italiane si incrocino? Ed eventualmente in quale turno?

Le italiane si possono incontrare in Champions? I playoff

Partendo dai playoff, il primo incrocio da brividi potrebbe essere quello tra Juventus e Milan. Il sorteggio che si terrà venerdì 31 gennaio potrebbe mettere di fronte le due formazioni, oppure creare un doppio incrocio con le olandesi: Feyenoord contro Milan e Juventus contro PSV. L’Atalanta invece non può incrociare nessuna formazione italiana ai playoff, ma se la vedrà contro una tra Sporting Lisbona e Bruges.

Le italiane si possono incontrare in Champions? Gli ottavi di finale

Potenzialmente “esplosivi” anche gli ottavi di finale. Stando al tabellone, qualora Milan e Juventus fossero sorteggiate per sfidarsi nel playoff, potrebbero affrontare l’Inter agli ottavi di finale. L’alternativa sarebbe un incrocio con l’Arsenal, ma per scoprire questo eventuale accoppiamento bisognerà attendere la disputa dei playoff e il secondo sorteggio, in programma a fine febbraio.

Dall’altra parte, l’Atalanta in caso di qualificazione agli ottavi di finale affronterà una tra Lille e Aston Villa, per quello che appare essere un percorso alla portata per i nerazzurri. Quel che è certo, guardando il tabellone, è che la Dea non potrà incontrare altre formazioni italiane almeno fino alle eventuali semifinali.