Come funziona tabellone Champions? La serata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, segnerà un altro passo storico per la UEFA Champions League. Il torneo – rivoluzionato nel format – assisterà sul campo alla conclusione della sua prima fase, scoprendo le otto squadre qualificate agli ottavi di finale e le sedici formazioni che si daranno battaglia ai playoff.

I verdetti definitivi consentiranno poi di compilare quello che sarà il tabellone che ci porterà fino alla finale di Monaco di Baviera, in programma sabato 31 maggio. Per la prima volta, il percorso sarà sostanzialmente definito dall’inizio della fase a eliminazione diretta, sulla base della classifica definitiva che emergerà al fischio finale degli incontri di questa sera.

Tuttavia, quello di stasera sarà un tabellone “provvisorio”, dal momento in cui saranno due sorteggi successivi a stabilire gli accoppiamenti definitivi. In sostanza, come si può vedere anche dalla foto qui sotto, ogni squadra sarà accoppiata ad un’altra in base alla classifica finale e sarà poi il sorteggio a stabilire in quale lato del tabellone finirà. Questo significa, per esempio, che saranno sorteggiati gli scontri per i playoff con le otto squadre teste di serie (da un lato) e le otto non teste di serie (dall’altro). Le altre otto squadre (le prime classificate, che conquisteranno direttamente gli ottavi) saranno invece spalmate sul resto del tabellone in modo che, per esempio, la prima e la seconda classificata della fase a girone unico si possano incontrare solo in finale.

Come funziona tabellone Champions? Gli accoppiamenti di playoff e ottavi

Nel dettaglio, «le partite dei playoff della fase a eliminazione diretta sono determinate mediante sorteggio in conformità ai seguenti principi:

I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24); I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati contro i club in ogni coppia non testa di serie, come di seguito: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18; In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa».

Passando invece agli ottavi di finale, le partite «sono determinate mediante sorteggio in conformità ai seguenti principi:

I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, e 7 e 8); I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni disponibili negli ottavi di finale (come si vede nella tabella di seguito, a cominciare dalla coppia 1 e 2, ai lati estremi del tabellone, in modo da potersi scontrare solo in una eventuale finale, ndr) contro il rispettivo vincitore dei playoff, la cui posizione è determinata dal sorteggio precedente; In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa».

Come funziona tabellone Champions? Le date dei sorteggi

Ma quando si svolgeranno i sorteggi che determineranno il percorso fino alla finale? Gli accoppiamenti saranno stabiliti in due fasi. Venerdì 31 gennaio, toccherà alle squadre impegnate nei playoff conoscere il lato del tabellone che le vedrà protagoniste, mentre il venerdì 21 febbraio – a playoff completati – saranno le squadre degli ottavi di finale ad essere posizionate definitivamente.