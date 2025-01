Ultimo atto della prima fase per la UEFA Champions League. La massima competizione europea per club definirà questa sera le squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale e quella che invece dovranno passare per i playoff prima di raggiungere – eventualmente – la classica fase a eliminazione diretta.

Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare a quel turno della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, mentre fino alla passata stagione si arrivava a 9,6 milioni.

⁠Juve avversarie ottavi Champions – Gli incroci del tabellone

Gli uomini di Thiago Motta, a 90 minuti dalla fine della prima fase di questa Champions League, hanno come obiettivo minimo quello di migliorare il proprio piazzamento per centrare, quantomeno, un posto nelle prime 16 che gli consentirebbe di essere testa di serie nel sorteggio di venerdì 31 gennaio per quanto riguarda gli spareggi per accedere agli ottavi di finale. Per farlo bisognerà però battere in casa il Benfica dell’ex Angel Di Maria.

Infine, i bianconeri vincendo contro i portoghesi potrebbero sperare ancora nella qualificazione nelle prime otto della classifica unica, anche se servirebbe una combinazione di risultati perfetta per questo obiettivo, che gli farebbe saltare le due gare di spareggio con tutti i benefici conseguenti, sia economici che di gestione degli impegni.

[IN AGGIORNAMENTO]